Зафиксировано более 170 "прилетов": оккупанты атаковали Сумскую область из артиллерии (фото)

По словам главы ОВА Дмитрия Живицкого, российские захватчики 15 раз открывали огонь. В результате атаки были повреждены жилые дома, а также школа и дом культуры.

Российские оккупанты в течение суток 15 раз открыли огонь по Сумской области. Всего зафиксировали 176 "прилетов", сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий у себя в Telegram.

По его словами, российские захватчики атаковали территории Великописаревской, Краснопольской, Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Миропольской, Бурынской и Шалыгинской общин. Среди населения жертв нет.

Из-за обстрела села в Эсманской общине из ствольной артиллерии были повреждены окна в помещениях школы и дома культуры. Также повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки и заборы местных жителей. Вечером армия РФ снова открыла огонь из артиллерии по общине. В результате этого загорелся дом.

Ранее мы сообщали, что российская армия обстреляла жилой дом в Харькове. Удар оккупантов пришелся по Салтовскому району города. Снаряд попал в здание общежития – оно полностью уничтожено. На месте происшествия случился пожар, есть раненные и погибшие.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли базу отдыха в Одесской области, есть пострадавшие. По словам пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука, ракет было две. Нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что пострадал Белгород-Днестровский район, и что еще одну вражескую ракету удалось сбить.