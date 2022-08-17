ВС РФ обстреляли жилой дом в Харькове: начался сильный пожар, известно о 6 погибших (видео)

Удар российских оккупантов пришелся по Салтовскому району города. Снаряд попал в здание общежития – оно полностью уничтожено.

Российские войска вечером 17 августа обстреляли Харьков. Удар пришелся по Салтовскому жилому массиву. В результате обстрела россиян горит жилое здание, есть раненые и погибшие. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты в очередной раз ударили по Салтовке. И снова по жилищной инфраструктуре. Возник пожар, спасатели и медики экстренной помощи работают на месте", — написал чиновник.

На кадрах из социальных сетей видно, что на месте удара начался сильный пожар, туда прибыли много машин скорой помощи, а также пожарные и спасатели.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что количество погибших уже достигло 6, еще 16 мирных жителей получили ранение.

Олег Синегубов призвал людей находится в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, потому что российская армия до сих пор хаотично обстреливает город.

Реакция Владимира Зеленского

По словам президента, российские войска попали в здание общежития, оно полностью уничтожено.

"Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора. Не простим, отомстим", — написал он.

Напомним, в ночь на 17 августа российские войска обстреляли ракетами Одесскую область. Одну из ракет удалось сбить, вторая приземлилась в Белгород-Днестровском районе, в результате чего были разрушена база отдыха и несколько частных домов.

16 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ВС РФ выпускают украинским позициям до 60 тысяч боеприпасов ежедневно. За сутки россияне производят около 700-800 обстрелов. Также украинское командование беспокоится из-за расположения ракетных систем на территории Беларуси вдоль границы с Украиной.