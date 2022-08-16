ВС РФ выпускают по украинским позициям до 60 тысяч боеприпасов ежедневно, – Залужный

По словам главнокомандующего ВСУ, за сутки враг производит около 700-800 обстрелов. Также украинское командование беспокоится из-за расположения ракетных систем на территории Беларуси вдоль границы с Украиной.

Вооруженные силы Российской Федерации ежедневно производят около 700-800 обстрелов украинских позиций. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал начальнику штаба обороны Вооруженных сил Канады генералу Уэйну Дональду Эйру.

"Противник осуществляют около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов", – в частности, сказал он.

Как отметил Залужный, враг продолжает наступать по всей линии фронта. При этом основные усилия россияне сосредотачивают на вытеснении украинских военных из Донецкой области.

По словам главнокомандующего, наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается в направлении Авдеевка-Пески-Марьинка.

Он также признался, что беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль границы со стороны Беларуси, включая аэродром Зябровку.

В то же время, Россия продолжает обстреливать мирные населенные пункты Украины. Больше всего от ракетных атак противника страдают Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое.

Залужный также поблагодарил Эйра за помощь в обучении украинских военных. Как отметил главнокомандующий, сегодня в условиях войны Украина остро чувствует нехватку педагогов, так все, кто может держать оружие, отправились защищать страну от врага.

Напомним, в ВСУ не исключают массированные удары из Беларуси ко Дню независимости Украины. По данным командования, Россия сосредоточила вокруг Украины почти 800 единиц боевой авиации — 430 самолетов и 360 вертолетов.

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