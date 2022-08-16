ЗС РФ випускають по українським позиціям до 60 тисяч боєприпасів щодня, – Залужний

За словами головнокомандувача ЗСУ, за добу ворог робить близько 700-800 обстрілів. Також українське командування непокоїться через розташування ракетних систем на території Білорусі вздовж кордону з Україною.

Збройні сили Російської Федерації щодня здійснюють близько 700-800 обстрілів українських позицій. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів начальнику штабу оборони Збройних сил Канади генералу Вейну Дональду Ейру.

"Противник здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів", — зокрема, сказав він.

Як зазначив Залужний, ворог продовжує наступати по всій лінії фронту. При цьому основні зусилля росіяни зосереджують на витісненні українських військових із Донецької області.

За словами головнокомандувача, найбільш напружена ситуація зараз спостерігається на напрямку Авдіївка-Піски-Мар'їнка.

Він також зізнався, що занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж кордону з боку Білорусі, включаючи аеродром Зябрівку.

Водночас, Росія продовжує обстрілювати мирні населені пункти України. Найбільше від ракетних атак противника страждають Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

Залужний також подякував Ейру за допомогу у навчанні українських військових. Як зазначив головнокомандувач, сьогодні в умовах війни Україна гостро відчуває нестачу педагогів, тож всі, хто може тримати зброю, вирушили захищати країну від ворога.

Нагадаємо, у ЗСУ не виключають масованих ударів з Білорусі до Дня незалежності України. За даними командування, Росія зосередила навколо України майже 800 одиниць бойової авіації — 430 літаків та 360 вертольотів.

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