"Готуємось до привітань": у ЗСУ не відкидають до 24 серпня масованих ударів з Білорусі

За даними командування, Росія також зосередила навколо України майже 800 одиниць бойової авіації — 430 літаків та 360 вертольотів.

Повітряні сили ЗСУ перебувають у режимі повної бойової готовності цілодобово та очікують на можливі ракетні удари з території Білорусі до Дня Незалежності України. Цю інформацію озвучив речник Командування ЗС Юрій Ігнат.

За його словами, українська армія стежить за переміщенням та перевезенням боєкомплектів на аеродроми, які розташовані на території сусідньої Білорусі.

Ігнат запевнив, що розвідка володіє інформацією про те, що ЗС РФ можуть здійснити масовані ракетні удари по Україні напередодні Дня Незалежності, тому Повітряні сили перебувають у режимі повної бойової готовності цілодобово.

"ЗСУ постійно спостерігають за переміщенням військ та перевезенням боєкомплектів. Це відбувається не сьогодні, не вчора, а завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один з аеродромів Білорусі — зрозуміло, що він перевозить озброєння. Є деякі дані розвідки, і у відкритих джерелах є інформація, що противник нарощує свої сили на білоруській території. Це і політична складова: тобто загрожувати Заходу на кордонах цієї держави, а також загрожувати Україні", — продовжив речник Командування та закликав українців, щоб вони були готові "приймати привітання" з Днем Незалежності від двох країн-агресорів.

На тлі можливих масованих ударів з території Білорусі громадяни, за словами Ігната, не повинні нехтувати сигналами повітряної тривоги. Щобільше, як попереджає речник Командування ЗС, останнім часом навколо України окупанти зосередили майже 800 одиниць бойової авіації — 430 літаків і 360 вертольотів, які перекинуті з центральних регіонів Росії до прикордонних районів.

Станом на лютий, як наголосив Ігнат, для участі у вторгненні задіяли близько 700 літальних апаратів, серед яких було 400 літаків.

Нагадаємо, 15 серпня моніторингова група "Беларускі Гаюн" проінформувала про збільшення озброєння ЗС РФ на аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною. Окупанти перекинули на об'єкт понад 10 зенітно-ракетних комплексів С-400 та боєкомплекти до них, з яких можуть здійснюватися масовані ракетні удари по українських містах.

Також повідомлялося, що понад 10 тисяч білоруських військовослужбовців, серед яких бійці ССО, погодилися брати участь у повномасштабній війні проти України.