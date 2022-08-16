"Готовимся к поздравлениям": в ВСУ не исключают к 24 августа массированные удары из Беларуси

По данным командования, Россия также сосредоточила вокруг Украины почти 800 единиц боевой авиации — 430 самолетов и 360 вертолетов.

Воздушные силы ВСУ находятся в режиме полной боевой готовности круглосуточно и ожидают возможных ракетных ударов с территории Беларуси ко Дню Независимости Украины. Эту информацию озвучил спикер Командования ВС Юрий Игнат.

По его словам, украинская армия следит за перемещением и перевозкой боекомплектов на аэродромы, которые расположены на территории соседней Беларуси.

Игнат заверил, что разведка владеет информацией о том, что ВС РФ могут осуществить массированные ракетные удары по Украине накануне Дня Независимости, поэтому Воздушные силы находятся в режиме полной боевой готовности круглосуточно.

"ВСУ постоянно наблюдают за перемещением войск и перевозкой боекомплектов. Это происходит не сегодня, не вчера, а всегда. Если прилетает Ил-76 на один из аэродромов Беларуси — понятно, что он перевозит вооружение. Есть некоторые данные разведки, и в открытых источниках есть информация, что противник наращивает свои силы на белорусской территории. Это и политическая составляющая: то есть угрожать Западу на границах этого государства, а также угрожать Украине", — продолжил спикер Командования и призвал украинцев, чтобы они были готовы "принимать поздравления" с Днем Независимости от двух стран-агрессоров.

На фоне возможных массированных ударов с территории Беларуси граждане, по словам Игната, не должны пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Более того, как предупреждает спикер Командования ВС, в последнее время вокруг Украины оккупанты сосредоточили почти 800 единиц боевой авиации — 430 самолетов и 360 вертолетов, которые были переброшены с центральных регионов России в приграничные районы.

По состоянию на февраль, как подчеркнул Игнат, для участия во вторжении задействовали около 700 летательных аппаратов, среди которых было 400 самолетов.

Напомним, 15 августа мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" проинформировала об увеличении вооружения ВС РФ на аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной. Оккупанты перебросили на объект более 10 зенитно-ракетных комплексов С-400 и боекомплекты к ним, из которых могут осуществляться массированные ракетные удары по украинским городам.

Также сообщалось, что более 10 тысяч белорусских военнослужащих, среди которых бойцы ССО, согласились участвовать в полномасштабной войне против Украины.