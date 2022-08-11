Больше 10 тысяч белорусов согласились воевать с украинцами, — Генштаб (видео)

Главной мотивацией для военных, среди которых есть и ОМОНовцы, стала материальная выгода. Так как никакого идеологического фундамента в действиях оккупантов нет и никто не верит в денацификацию.

По меньшей мере 13 тысяч белорусских военных ,как действующих, так и в запасе, дали свое согласие на участие в боевых действиях против Украины. Такую информацию обнародовал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга 11 августа.

"По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подписали согласие на участие в войне против Украины", — уведомил Громов.

По его словам, большинство из них — это офицеры и рядовой состав действующих и бывших военных подразделений белорусских Сил специальных операций, а также ОМОНовцы.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ подчеркнул, что РФ может втянуть в войну те шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси, которые на данный момент дислоцируются в приграничных с Украиной районах.

"Главной мотивацией для белорусов является материальное вознаграждение за участие в полномасштабной войне", — подытожил Громов.

По данным Генштаба ВСУ, никакого идеологического фундамента в действиях оккупантов нет и никто не верит в денацификацию.

В Генштабе также добавили, что на полигоны Беларуси также прибыли представители Сирии, Мали, Лаоса, Узбекистана и других стран.

Ранее Фокус писал, что для Украины сегодня существуют две угрозы со стороны Беларуси. Соседняя республика продолжает предоставлять свою территорию российской армии. Кроме того, Беларусь может пополнить ВС РФ своими "добровольцами".

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