Для Украины сегодня существуют две угрозы со стороны Беларуси, – советник главы МВД

По словам Ростислава Смирнова, соседняя республика продолжает предоставлять свою территорию российской армии. Кроме того, Беларусь может пополнить ВС РФ своими "добровольцами".

На сегодняшний день для Украины существует две реальные угрозы со стороны Беларуси. Об этом в эфире совместного телемарафона заявил советник главы МВД Ростислав Смирнов.

При этом он подчеркнул, что риск непосредственного участия соседней республики в войне против Украины остается минимальным.

"Я бы так сказал, что опасность вхождения [Беларуси] минимальна. Но есть два других аспекта, которые мы тоже не должны забывать", – в частности, отметил он.

Так, по словам Смирнова, оккупанты продолжают обстреливать Украины с территории Беларуси. В результате, под реактивный артиллерийский обстрел периодически попадают Черниговская и Сумская области.

В частности, советник министра напомнил, что в 35-40 км от границы с Украиной на территории Беларуси находятся российские "искандеры", которые в любой момент могут использоваться до обстрела украинских позиций и населенных пунктов.

Второй момент, на котором Смирнов акцентировал внимание, – риск того, что Беларусь может пополнять ряды ВС РФ гражданами Беларуси, которые будут проходить как "добровольцы".

"Беларусь сама по себе может не войти [на территории Украины], но она может предоставлять определенных добровольцев, своих военных, которые будут входить в состав батальонных тактических групп Российской Федерации", – уточнил он.

Как рассказал Смирнов, сегодня на учениях в России находится около 500 белорусов.

Напомним, Беларусь анонсировала новые совместные военные учения с Россией. Мероприятия с участием белорусских Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны сначала пройдут на территории Беларуси, а затем переместятся на российский аэродром.

9 августа белорусские СМИ сообщали, что Россия доставила в белорусский Гомель ракеты для ЗРК С-300 и С-400. Боеприпасы для комплексов могли доставить на аэродром в Зябровке, с которого ВС РФ уже обстреливали территорию Украины.