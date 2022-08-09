Россия доставила в белорусский Гомель ракеты для ЗРК С-300 и С-400, — "Беларускі Гаюн"

Боеприпасы для комплексов могли доставить на аэродром в Зябровке, с которого ВС РФ уже обстреливали территорию Украины.

В аэропорту белорусского Гомеля совершил посадку самолет Ил-76 ВКС РФ, который мог привезти ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Об этом информирует мониторинговое Telegram-сообщество "Беларускі Гаюн".

Российский самолет Ил-76 ВКС РФ в аэропорту Гомеля, по данным активистов, приземлился в понедельник, 8 августа, в 15:30 по местному времени. Борт с регистрационным номером RA-78842 пробыл на территории Беларуси несколько часов и вылетел обратно в Россию в 18:05.

Мониторинговое сообщество отмечает, что это уже третий прилет российских Ил-76 в белорусский Гомель за последние 3 дня, самолеты принадлежат Воздушно-космическим силам страны-агрессора. В связи с этим, активисты сообщества "Беларускі Гаюн" предполагают, что Россия доставила в Беларусь новую партию ракет для ЗРК С-300 и С-400.

По данным сообщества, после прибытия Ил-76 в аэропорт, на выезде из Гомеля по трассе М5 в направлении пересечения автосообщений М5 и М8 зафиксировали передвижение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты — предположительно под зенитно-ракетные комплексы.

"Примечательно, что маршрут движения тралов повторяет тот, что был 5 августа, когда Ил-76 ВКС РФ уже привозил партию ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель (этот же Ил-76 RA-76604 ВКС РФ последний раз прилетал в Гомель 7 августа в 07:00 и улетел в 08:20). Таким образом, как и в прошлый раз, мы можем предположить, что тралы могли повезти ракеты на аэродром в Зябровке, который контролируется силами ВС РФ", — говорится в сообщении сообщества "Беларускі Гаюн".

Активисты также призывают граждан информировать их о возможном передвижении тралов с ракетами для ЗРК в районе аэродрома Зябровка.

[ + – ] Самолет Ил-76 привез в белорусский Гомель ракеты для ЗРК С-300 и С-400

Напомним, 28 июля ВС РФ осуществили ракетный удар по Украине с территории аэродрома Зябровка, который расположен в Беларуси. На стратегическом объекте, помимо ОТРК "Искандер", российские войска сосредоточили ЗРК С-300 и С-400.

Также сообщалось, что украинским военнослужащим удалось уничтожить четыре ЗРК С-300 на Херсонском направлении.