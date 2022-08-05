ВСУ уничтожили 4 ЗРС С-300 и склады с боеприпасами на юге Украины, – ОК "Юг" (видео)

Украинские военные нанесли ряд ударов по системам ПВО и логистическим пунктам ВС РФ. На данный момент известно о десятках ликвидированных оккупантов.

Украинские военные продолжают уничтожать российские силы на южном направлении, в частности были уничтожены ЗРС С-300, РЛС "Имбирь" и личный состав ВС РФ. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг" в Фейсбуке.

4 августа российские войска попытались штурмовать силами спецвзвода и бронетехникой позиции по направлению Сухой Ставок и Лозовая, однако успеха не имели. Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли ряд ударов по системам ПВО и логистическим пунктам ВС РФ.

В результате ВСУ уничтожили:

39 оккупантов

4 ЗРС С-300

станцию РЛС "Имбирь"

9 единиц бронированной и автомобильной техники

миномет "Волошка" 82-мм

Также по данным командования, удалось уничтожить 3 вражеские склада с боеприпасами в Херсоне, Приднепровском и Токаревке. Потери врага уточняются на этом направлении.

Отмечается усиление работы вражеской авиации. За сутки было нанесено 16 авиаударов вдоль линии столкновения и по недавно освобожденным населенным пунктам. Однако обошлось без потерь.

Напомним, по данным ISW, Украина начала перехватывать стратегическую инициативу в войне с РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили ЗРК "Тор", гаубицу "Мста" и 32 военных 2 августа.