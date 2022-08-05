Похоже, Украина перехватывает стратегическую инициативу в войне с РФ, — ISW

Как отмечают исследователи, украинские контрнаступательные действия заставляют ВС РФ реагировать на эти угрозы, а не действовать по своим планам.

Похоже, что Украина перехватывает стратегическую инициативу и вынуждает РФ перебрасывать свои силы и изменять приоритеты из-за украинских контрнаступательных действий. Об этом сообщается в докладе Института изучения войны (ISW).

Командование РФ все чаще перебрасывает живую силу и технику на Херсонскую и Запорожскую области для усиления своих группировок. Это происходит за счет переброски сил из Славянска и Северска, которые они, похоже, покинули. Также ВС РФ стягивает артиллерию и авиацию в оккупированный Крым из других уголков Украины.

Отмечается, что переброска сил на южное направление — это не выбор российского командования, а реакция на украинские контрнаступательные действия. После разгрома армии РФ под Киевом, Кремль смог сосредоточить свое наступление на востоке. Теперь же подготовка к наступлению ВСУ на Херсон вместе с резким ослаблением войск врага, похоже, впервые позволяют говорить о том, что Украина формирует ход войны.

Если Украина сможет сильно давить вокруг Изюма, продолжая вступать в контрнаступление в Херсоне, то российские войска начнут сталкиваться с очень трудным выбором. Им нужно будет либо перебрасывать силы на западнее Изюма, чтобы не ставить под угрозу свои войска дальше на север и восток, либо придется отступать. В случае переброски дополнительных сил ВС РФ рискует поставить под угрозу другие направления.

Напомним, по данным FT, Украина сможет освободить Херсон до конца года в контрнаступления, однако этого можно будет достичь при условии наличия большего количества боеприпасов и вооружения.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили два села в Донецкой и в Харьковской областях — Мазановку и Дмитровку.