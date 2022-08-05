Схоже, що Україна перехоплює стратегічну ініціативу у війні з РФ, — ISW

Як зазначають дослідники, українські контрнаступальні дії змушують ЗС РФ реагувати на ці погрози, а не діяти за своїми планами.

Схоже, що Україна перехоплює стратегічну ініціативу та змушує РФ перекидати свої сили та змінювати пріоритети через українські контрнаступальні дії. Про це повідомляється у доповіді Інституту вивчення війни (ISW).

Командування РФ все частіше перекидає живу силу та техніку на Херсонську та Запорізьку області для посилення своїх угруповань. Це відбувається за рахунок перекидання сил із Слов'янська та Сіверська, які вони, схоже, покинули. Також ЗС РФ стягує артилерію та авіацію до окупованого Криму з інших куточків України.

Зазначається, що перекидання сил на південний напрямок — це не вибір російського командування, а реакція на українські контрнаступальні дії. Після розгрому армії РФ під Києвом Кремль зміг зосередити свій наступ на сході. Тепер же підготовка до наступу ЗСУ на Херсонщину разом із різким ослабленням військ ворога, схоже, вперше дозволяють говорити про те, що Україна формує хід війни.

Якщо Україна зможе сильно тиснути навколо Ізюма, продовжуючи вступати в контрнаступ у Херсоні, то російські війська почнуть стикатися з дуже важким вибором. Їм потрібно буде або перекидати сили на захід від Ізюма, щоб не ставити під загрозу свої війська далі на північ і схід, або доведеться відступати. У випадку перекидання додаткових сил ЗС РФ ризикує поставити під загрозу інші напрямки.

Нагадаємо, за даними FT, Україна зможе звільнити Херсон до кінця року в контрнаступ, проте цього можна буде досягти за умови наявності більшої кількості боєприпасів та озброєння.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили два села у Донецькій та Харківській областях — Мазанівку та Дмитрівку.