ЗСУ звільнили два села у Донецькій і Харківській областях, – Генштаб (відео)

Українським військовим вдалося вибити ворога з Мазанівки та Дмитрівки. Проте ЗСУ відійшли з двох позицій під Донецьком і Бахмутом.

Збройні сили України звільнили населені пункти Мазанівка в Донецькій області та Дмитрівка в Харківській області. Про це сьогодні, 4 серпня, на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

За словами представника Генштабу, ЗСУ вдалося покращити своє тактичне становище та просунутися вглиб оборони російської армії в районах Мазанівки, Дмитрівки, а також у Харківській області в районах Бражківки та Сулигівки.

Проте ЗСУ довелося відійти з двох позицій під Донецьком і Бахмутом. Противнику вдалося витіснити українські війська в районі Доломітного та Вуглегірської ГЕС. Військовим довелося залишити Семигір'я і перейти до оборони на східних околицях Кодеми.

Також українські сили були змушені покинути шахту Бутівка та перейти до оборони на південь від населеного пункту Авдіївка.

ЗС РФ готується до захоплення нових територій

Громов також зазначив, що противник готується до захоплення нових територій у східній частині України, а також ведення довгострокових бойових дій.

"Зазначається нарощування сил ЗС РФ на Запорізькому та Херсонському напрямах", — прокоментував він.

Зокрема, окупанти перекинули з Новопавлівського на Криворізький напрямок три батальйонні тактичні групи, а також ввели одну додаткову групу на Запорізькому напрямку.

Громов зазначив, що Росія поповнює втрачене озброєння і військову техніку, а також нарощує угруповання на території Херсонської та Запорізької областей, використовуючи залізничне сполучення — через Керченський міст та окуповані регіони України. При цьому Крим використовується для акумулювання військової техніки й озброєння.

[ + – ] Брифінг Громова дивитись із 17:51.

Нагадаємо, Росія перекидає свої війська до Чернігівської та Сумської областей. У Брянську та Курську області прибувають ешелони з танками, проте цього недостатньо для відкриття другого фронту в північних регіонах України. Мета ЗС РФ — активізація дій на кордоні, які відволікатимуть увагу ЗСУ.

Сьогодні, 4 серпня, ЗС РФ обстріляли Торецьк. За попередньою інформацією, армія РФ обстріляла місто за допомогою артилерії. Удару було завдано по зупинці громадського транспорту, де була велика кількість людей.