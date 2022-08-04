ВСУ освободили два села в Донецкой и Харьковской областях, – Генштаб (видео)

Украинским военным удалось выбить врага из Мазановки и Дмитровки. Тем не менее, ВСУ отошли с двух позиций под Донецком и Бахмутом.

Вооруженные силы Украины освободили населенные пункты Мазановка в Донецкой области и Дмитровка в Харьковской области. Об этом сегодня, 4 августа, на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По словам представителя Генштаба, ВСУ удалось улучшить свое тактическое положение и продвинуться вглубь обороны российской армии в районах Мазановки, Дмитровки, а также в Харьковской области в районах Бражковки и Сулиговки.

Тем не менее, ВСУ пришлось отойти с двух позиций под Донецком и Бахмутом. Противнику удалось вытеснить украинские войска в районе Доломитного и Углегорской ГЭС. Военным пришлось оставить Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы.

Также украинские силы были вынуждены покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка.

ВС РФ готовится к захвату новых территорий

Громов также отметил, что противник готовится к захвату новых территорий в восточной части Украины, а также ведению долгосрочных боевых действий.

"Отмечается наращивание сил ВС РФ на Запорожском и Херсонском направлениях", – прокомментировал он.

В частности, оккупанты перекинули с Новопавловского на Криворожское направление три батальонные тактических группы, а также ввел одну дополнительную группу на Запорожском направлении.

Громов отметил, что Россия пополняет утраченное вооружение и военную технику, а также наращивает группировку на территории Херсонской и Запорожской областей, используя железнодорожное сообщение – через Керченский мост и оккупированные регионы Украины. При этом Крым используется для аккумулирования военной техники и вооружения.

[ + – ] Брифинг Громова смотреть с 17:51.

Напомним, Россия перебрасывает свои войска к Черниговской и Сумской областям. В Брянскую и Курскую области прибывают эшелоны с танками, однако этого недостаточно для открытия второго фронта в северных регионах Украины. Цель ВС РФ — активизация действий на границе, которые будут отвлекать внимание ВСУ.

Сегодня, 4 августа, ВС РФ обстреляли Торецк. По предварительной информации армия РФ обстреляла город с помощью артиллерии. Удар был нанесен по остановке общественного транспорта, где было большое количество людей.