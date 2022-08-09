Беларусь анонсировала новые совместные военные учения с Россией

Мероприятия с участием белорусских Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны сначала пройдут на территории Беларуси, а затем переместятся на российский аэродром.

Беларусь объявила новые совместные военные учения с Россией. Таким образом мероприятия с участием белорусских Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны сначала пройдут на территории Беларуси, а затем переместятся на российский аэродром. Об этом сообщили в Минобороны страны.

"Учение проводится на территории Республики Беларусь и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации", — сообщили ВС РБ.

В ведомстве заявили, что боевая подготовка белорусских военных будет длиться с 9 до 25 августа. Она пройдет в два этапа:

с 9 по 11 августа — в районах проведения учений в Беларуси;

с 22 по 25 августа — в границах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук", который находится в России.

Передислокация на полигон "Ашулук" осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами. А на учения будут привлекать личный состав и вооружение, военную и специальную технику от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые формирования военной академии Беларуси.

Как рассказали в белорусском Минобороны цель учений — повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.

Напомним, 9 августа белорусские СМИ сообщали, что Россия доставила в белорусский Гомель ракеты для ЗРК С-300 и С-400. Боеприпасы для комплексов могли доставить на аэродром в Зябровке, с которого ВС РФ уже обстреливали территорию Украины.

4 августа в Минобороны Беларуси заявили, что их военные поедут в Россию на учения. Они пройдут на 13 полигонах с 30 августа по 5 сентября. Беларусь намерена отправить туда 250 своих солдат.