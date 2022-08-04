Военные из Беларуси поедут на учения в Россию, – Минобороны РБ

Учения "Восток-2022" пройдут на 13 полигонах с 30 августа по 5 сентября. Беларусь намерена отправить туда 250 своих солдат.

Белорусские военные примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022" на территории Российской Федерации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны Республики Беларусь.

Как уточняется, Беларусь намерена отправить на учения 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

Командно-штабные учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа РФ с 30 августа по 5 сентября.

Руководителем "Восток-2022" назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Напомним, в Ровненской ОВА анонсировали масштабную эвакуацию жителей из-за угрозы вторжения Беларуси. Силовики, по данным чиновников, продолжают мониторить ситуацию на госгранице, а местные власти усиливают систему гражданской защиты с объектами укрытия.

Генштаб ВСУ сегодня, 4 августа, также сообщил, что Вооруженные силы Беларуси укрепляют участок границы с Украиной и проводят проверку боевой подготовки. Речь, в частности, идет об участке границы в Брестской и Гомельской областях.