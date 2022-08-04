Войска Беларуси проверяют боевую подготовку, РФ наступает под Харьковом, — Генштаб

Российские солдаты деморализованы и ищут любую возможность, чтобы получить легкое ранение и вернуться домой, утверждают в ВСУ.

Вооруженные силы Беларуси укрепляют участок границы с Украиной а также проводят проверку боевой подготовки, в то время как российские войска наступают на Харьковском, Бахмутском и других направлениях. Об этом в четверг, 4 августа, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в своем Facebook.

Бои на Донбассе

Славянское направление — противник обстрелял районы неподалеку от Богородичного, Дибривного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки. Войска РФ безуспешно попытались продвинуться в направлении Довгенькое — Богородичное, после чего отошли;

Краматорское направление — оккупанты атаковали возле Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников, а неподалеку от Спирного был нанесен авиаудар. Наступление в направлении Яремовка — Долина было безуспешным для противника, он отошел;

Бахмутское направление — при помощи ствольной и реактивной артиллерии враг атаковал в районах Яковлевки, Майского, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Курдюмовки, Зайцево, Бахмута и Соледара. Безуспешно пытался улучшить позиции и отошел в направлениях Стряповка – Соледарь, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Бой в направлении Новолуганское — Кодема продолжается;

Авдеевское направление — противник обстрелял районы Песок, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Безуспешные штурмовые действия войска РФ в направлениях Лозово — Пески и Веселое — Пески, после чего отошел.

Ситуация в других регионах

Новопавловское и Запорожское направления — войска РФ обстреляли из артиллерии и танков район возле Железнодорожного, Варваровки, Марьинки, Гуляйполя, Новоселок, Гуляйпольского и Темировки, нанесли авиаудар возле Никополя, боевые действия продолжаются в направлении Александровка – Марьинка;

Южнобужское направление — противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Николаева, Прибугского и еще 25 населенных пунктов, ведет воздушную разведку при помощи беспилотника;

Акватории Черного и Азовского морей — противник готов применить высокоточное оружие, которое находится на двух носителях крылатых ракет в море.В то же время на Северском направлении войска противника нанесли удары из артиллерии по районам Медведевки Черниговской области, а также по Краснополью и Мирополью Сумской области;

Российские военные открывали огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии на Харьковском направлении — в районах Харькова, Лябежье, Борщева, Дементиевки, Коробочкино, Больших Проходом, Русских Тишек, Старого Салтова, Прудянки, Питомника и Цуповки. Также враг предпринял попытку наступать в направлении Байрак — Гусаровки, боевые действия продолжаются.

"В частях сил специальных операций вооруженных сил республики в Беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на Волынском и Полесском направления белорусские войска усиливают охрану участка границы в Брестской и Гомельской областях.

"Российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение. Чтобы попасть назад, на территорию России, прибегают к самоисчислениям и разнообразным симуляциям плохого здоровья. Наша истребительная авиация продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку подразделениям в определенных операционных районах", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам противника на южном направлении в районах населенных пунктов Благодатное и Правдино Херсонской области.

Также мы писали, что ВСУ в течение суток 3 августа отразили все штурмовые действия российских войск.