Війська Білорусі перевіряють бойову підготовку, РФ наступає під Харковом, — Генштаб

Російські солдати деморалізовані та шукають будь-якої можливості, щоб отримати легке поранення та повернутися додому, стверджують у ЗСУ.

Збройні сили Білорусі зміцнюють ділянку кордону з Україною та проводять перевірку бойової підготовки, тоді як російські війська наступають на Харківському, Бахмутському та інших напрямках. Про це у четвер, 4 серпня, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у своєму Facebook.

Бої на Донбасі

Слов'янський напрямок — противник обстріляв райони неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Війська РФ безрезультатно спробували просунутися у напрямку Довгеньке — Богородичне, після чого відійшли;

Краматорський напрямок — окупанти атакували біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників, а неподалік Спірного завдано авіаудару. Наступ у напрямку Яремівка — Долина було безуспішним для супротивника, він відійшов;

Бахмутський напрямок — за допомогою ствольної та реактивної артилерії ворог атакував у районах Яковлівки, Травневого, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Курдюмівки, Зайцевого, Бахмута та Соледара. Безуспішно намагався покращити позиції та відійшов у напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигір'я – Вершина. Бій у напрямку Новолуганське — Кодема триває;

Авдіївський напрямок — противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Безуспішні штурмові дії війська РФ у напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, після чого відійшов.

Ситуація в інших регіонах

Новопавлівський та Запорізький напрями — війська РФ обстріляли з артилерії та танків район біля Залізничного, Варварівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Новосілок, Гуляйпільського та Темирівки, завдали авіаудару біля Нікополя, бойові дії тривають у напрямку Олександрівка – Мар'їнка;

Південнобузький напрямок — противник обстріляв з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів, веде повітряну розвідку за допомогою безпілотника;

Водночас на Сіверському напрямку війська противника завдали ударів з артилерії по районах Медведівки Чернігівської області, а також по Краснопіллю та Мирополі Сумської області;

Російські військові відкривали вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії на Харківському напрямку — у районах Харкова, Леб'яжого, Борщова, Дементіївки, Коробочкиного, Великих Проходів, Руських Тишків, Старого Салтова, Прудянки, Питомника та Цупівки. Також ворог зробив спробу наступати у напрямку Байрак — Гусарівки, бойові дії тривають.

"У частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки у Білорусі зазначено проведення перевірки бойової готовності", — йдеться у повідомленні.

За даними українських військових, на Волинському та Поліському напрямках білоруські війська посилюють охорону ділянки кордону у Брестській та Гомельській областях.

"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані і вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Щоб потрапити назад, на територію Росії, вдаються до самоскалічень і різноманітних симуляцій поганого здоров'я. Наша винищувальна авіація продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна — небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам у визначених операційних районах", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, за минулу добу авіація ЗСУ завдала двох ударів по опорних пунктах противника на південному напрямку в районах населених пунктів Благодатне та Правдине Херсонської області.

Також ми писали, що ЗСУ протягом доби 3 серпня відбили всі штурмові дії російських військ.