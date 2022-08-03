ВСУ отразили наступление россиян возле Авдеевки, Песок и Красногоровки, – Генштаб (фото)

Подразделения оккупационной армии были вынуждены отступить на прежние позиции из-за потерь среди личного состава.

Подразделения Вооруженных сил Украины в течение текущих суток отразили все попытки наступления ВС РФ. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях особых изменений в действиях ВС РФ не зафиксировано, а на последнем враг обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина Буда, Рыжевка и Журавка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты применяли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрела населенных пунктов Дуванка, Дементиевка, Золочев, Прудянка, Светличное, Питомник, Русская Лозовая, Лесное, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Михайловка, Коробочкино, Старая Гнилица, Мосьпаново, Пришиб, Победа, Украинка, Верхний Салтов, Старый Салтов, Молодовая, Большая Бабка и Рубежное. Вражеский авиаудар был зафиксирован в районе Прудянки. Рядом с Петровкой, Федеровкой и Дементиевкой российские захватчики вели аэроразведку с применением БПЛА.

На Славянском направлении ВС РФ из артиллерии обстреливали Протопоповку, Большую Камышеваху, Мечебилово, Гусаровку, Чеполь, Норцовку, Долину, Мазановку, Краснополье. Новопавловку, Довгенькое, Дубровное, Бражковку, Вернополье, Красное, Карнауховку, Ридное, Адамовку, Богородичное и Маяк.

На Краматорском направлении, по данным командования, вражеские обстрелы были зафиксированы в районе Звановки, Стародубовки, Спорного, Северского, Верхнекаменского, Пискуновки и Григоровки.

На Бахмутском направлении ВС РФ применяли танки, реактивную и ствольную артиллерию для обстрела Бахмута, Бахмутского, Берестового, Соледара, Яковлевки, Зайцево, Травневого, Кодемы, Майорска, Подгородного, Веселой Долины, Покровского, Краснополовки, Белогоровки и Веселого. Вражеские авиаудары были зафиксированы в районе Бахмутского, Соледара, Яковлевки и Клинового.

Как отмечает Генштаб, подразделения ВС РФ в течение суток вели штурмовые действия в районе:

Берестового;

на направлении Владимировка – Яковлевка;

Покровское – Бахмут;

Владимировка – Соледар;

Видродження – Кодема, Видродження – Зайцево;

Семигорье – Кодема;

Доломитное – Семигорье.

Все попытки штурма были отражены, а оккупационные войска, понеся потери, были вынуждены отступить на прежние позиции.

На Авдеевском направлении вражеские обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы возле Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песок, Нетайлового и Каменки. Помимо этого, ВС РФ пытались штурмовать позиции ВСУ на участках фронта Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка, Донецк – Пески, и также были вынуждены отступить из-за потерь среди личного состава.

На Новопавловском и Запорожском направлениях, как отмечают в Генштабе, оккупанты обстреливали зафиксированы обстрелы Марьинку, Новомихайловку, Шевченко, Владимировку, Павловку, Великую Новоселку, Угледар, Пречистовку, Новополь, Зеленое Поле, Новоселку, Железнодорожное, Малые Щербаки, Каменское, Лукьяновское, Нескучное, Полтавку, Ольговское, Новоандреевку, Новоданиловку, Красное, Белогорье и Времовку. Из авиации враг открывал огонь по Новоселке, Новополью и Полтавке. Все попытки ВС РФ продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки были отражены бойцами ВСУ.

На Южнобужском направлении оккупационная армия осуществляла обстрелы изтанков, ствольной и реактивной артиллерии по Николаеву, Прибужскому, Заре, Лучу, Посад-Покровскому, Лиманам, Лупаревому, Партизанскому, Кобзарцам, Андреевке, Красному Яру, Галициновому, Любомировке и Красной Долине. В районе Андреевке также зафиксирован вражеский авиаудар, а в направлении Белогоровки захватчики провалили штурмовые действия.

[ + – ] ВСУ за сутки отразили все попытки наступления ВС РФ

Напомним, военнослужащим ВСУ удалось ликвидировать коллаборантку Ольгу Качуру с позывным "Корса", которая командовала обстрелами мирных украинских городов на Донбассе.

Также сообщалось, что морпехи ВСУ на Донбассе ликвидировали 15 российских военнослужащих.