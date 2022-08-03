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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВСУ ликвидировали Ольгу "Корсу", которая командовала обстрелами на Донбасса (фото)

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Фото: Twitter | Террористка Ольга Качура ликвидирована украинскими военными

Уроженка Донецка перешла на сторону России во время службы в украинской милиции в 2014 году. В "ДНР" назвали гибель Ольги Качуры "трагической".

Бывшая сотрудница украинской милиции, перешедшая на сторону пророссийских боевиков "ДНР" в 2014 году Ольга "Корса" Качура погибла в ходе полномасштабной войны. Об этом в Telegram-канале в среду, 3 августа, сообщил назначенный российскими силами оккупационный "мэр" Горловки Иван Приходько.

"Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!" — говорится в сообщении гауляйтера.

Приходько также уточнил, что Качура служила в должности полковника и была командиром реактивного артиллерийского дивизиона боевиков.

Украинский журналист Денис Казанский в свою очередь написал, что до 2014 года Качура служила в милиции Горловки Донецкой области, после чего перешла на сторону РФ и присоединилась к боевым формированиям Игоря Безлера, сотрудника российской разведки.

В СБУ ранее сообщали, что Качура руководила дивизионом "Градов" вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, что привело к массовой гибели людей. Украинский суд заочно приговорил Качуру к 12 годам тюремного заключения.

Напомним, недавно снайпер Вооруженных сил Украины убил командира 331-го парашютно-десантного полка воздушно-десантных войск ВС России Ивана Поздеева.

Также мы писали о том, как у экс-лидеров "ЛДНР" нашлись паспорта, выданные разведкой РФ.