Снайпер ВСУ убил командира парашютно-десантного полка ВДВ России, – СМИ

По информации журналистов, прибывшего из Костромы оккупанта ликвидировали во время рекогносцировки местности. Известно, что ВСУ уничтожили командование 331-го парашютно-десантного полка еще в конце марта.

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировал командира 331-го парашютно-десантного полка воздушно-десантных войск ВС России Ивана Поздеева. Об сказал изданию Guildhall источник в украинской разведке.

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Оккупанта убили 28 июля во время рекогносцировки местности. Он прибыл из воинской части 71211 города Кострома. Полк принадлежит 88 парашютно-десантной дивизии Западного военного округа ВС РФ, уточнили разведчики.

Некоторые подразделения 331-го парашютно-десантного полка, по словам собеседника, были заметны в районе поселка Архангельское Херсонской области на Криворожском направлении.

Отметим, что российские военные ведомства и СМИ не писали о назначении нового командира 331-го парашютно-десантного полка ВДВ ВС РФ.

Об уничтожении всего командования этого полка в Украине было известно еще 29 марта. ВСУ ликвидировали на тот момент командира полка, полковника Сергея Сухарева, руководившего расстрелом колонны ВСУ под Иловайском в августе-сентябре 2014 года.

Кого именно заменил Поздеев из уничтоженного командования оккупантов, в разведке не сказали.

331-й парашютно-десантный полк участвовал в Чеченских войнах

Радиостанция ВВС сообщала, что 331-й парашютно-десантный полк участвовал в Первой и Второй чеченских кампаниях и 5-ти дневной войне в Южной Осетии в 2008 году.

[ + – ] Десантный полк участвовал в Первой и Второй чеченских кампаниях

В 2014 году 10 костромских десантников попали в плен под Иловайском, они штурмовали город без опознавательных знаков. Военное командование РФ тогда отрицало участие регулярных войск в боевых действиях на востоке Украины

Минобороны РФ говорило, что эти десантники "заблудились во время учений и случайно пересекли границу". После летних учений в 2017 году министр обороны России Сергей Шойгу присвоил полку звание "Ударный".

Напомним, что ранее ВСУ ликвидировали командира вертолетного звена 487-го отдельного вертолетного полка, майора Александра Савельева.

Офис президента Украины 8 июля заявил о ликвидации 10 российских генералов за время полномасштабного вторжения России.