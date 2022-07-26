Украинские военные ликвидировали командира вертолетного звена РФ

Александр Савельев возглавлял 487-й отдельный вертолетный полк из Буденновска.

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали командира вертолетного звена 487-го отдельного вертолетного полка майора Александра Савельева. Об этом сообщает полковник ВСУ Анатолий Штефан в своем телеграм-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По данным украинского военного, ВСУ уничтожили майора Савельева Лександра, который "сделал шаг доброй воли". Он возглавлял 487-й отдельный вертолетный полк ВС РФ.

487-й ОВП — это тактическое формирование армейской авиации РФ. Он был сформирован в 1989 году в городе Пренцлау в ГДР. С 1993 года базируется на территории Северо-Кавказского военного округа в Буденновске. На вооружении полка находятся вертолеты:

Ми-8АМТШ

Ми-24

Ми-28Н

Ми-35М

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля российская армия потеряла уже 39 870 человек личного состава, а также 189 вертолетов.

Напомним, за две недели ВСУ ликвидировали более 80 российских офицеров благодаря высокоточным ударам HIMARS по командным пунктам ВС РФ. Среди них 10 полковников.

Также СтратКом ВСУ сообщили о ликвидации 100 россиян в результате удара по отелю в Хрустальном.