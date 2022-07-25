В результате удара ВСУ по отелю в Хрустальном ликвидировано 100 россиян, — СтратКом

После ракетного удара произошел "концерт дяденьки ленд-лиза", сообщили в Управлении.

В результате удара ВСУ по отелю в городе Хрустальное (Красный Луч) Луганской области ликвидировано 100 россиян. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Телеграме.

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Отмечается, что в ночь с 23 на 24 июля украинские военные нанесли удар в тылу врага в оккупированном Хрустальном. Целью стал отель войск РФ, где находился командный пункт одного военного подразделения.

"Произошел концерт "дяденька ленд-лиз", селитры и "бавовни". По результатам "позитивных отзывов, количество "счастливых и удовлетворенных" достигает 100 оккупантов", — отмечают в СтратКоме.

При этом количество погибших может возрасти из-за полученных травм и ранений.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, в отеле находился командный пункт одного военного подразделения ВС РФ. В нем находилось около 100 человек. Ракетный удар произошел в районе 1:30 ночи. Оккупанты сообщали о трех раненых.

Напомним, 23 июля в Горловке прозвучал взрыв на территории машиностроительного завода, где находилось скопление вражеской техники.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВС РФ и склад боеприпасов в Херсонской области.