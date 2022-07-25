Унаслідок удару ЗСУ по готелю в Хрустальному ліквідовано 100 росіян, — "СтратКом"

Після ракетного удару відбувся "концерт дядечка ленд-лізу", повідомили в Управлінні.

Унаслідок удару ЗСУ по готелю в місті Хрустальному (Красний Луч) Луганської області ліквідовано 100 росіян. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в "Телеграмі".

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Зазначається, що в ніч із 23 на 24 липня українські військові завдали удару в тилу ворога в окупованому Хрустальному. Ціллю став готель військ РФ, де був командний пункт одного військового підрозділу.

"Відбувся концерт "дядечка ленд-лізу", селітри та "бавовни". За результатами "позитивних відгуків, кількість "щасливих і задоволених" досягає 100 окупантів", — зазначають у "Страткомі".

При цьому кількість загиблих може зрости через отримані травми та поранення.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, у готелі розташовувався командний пункт одного військового підрозділу ЗС РФ. У ньому було близько 100 осіб. Ракетний удар стався близько 1:30 ночі. Окупанти повідомляли про трьох поранених.

Нагадаємо, 23 липня в Горлівці пролунав вибух на території машинобудівного заводу, де було скупчення ворожої техніки.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили командно-спостережний пункт ЗС РФ і склад боєприпасів у Херсонській області.