Потужний вибух пролунав в окупованій Горлівці (відео)
У телеграм-каналах повідомляють про "приліт" по машинобудівному заводі, який знаходиться в центральній частині міста.
У тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині пролунав потужний вибух, після якого піднявся густий стовп диму. Про це повідомляє телеграм-канал "Типовий Донецьк".
Перші повідомлення про вибухи в Горлівці з'явилися близько 18:00. Пізніше почали з'являтися відео та фотографії з потужним вибухом у місті. Як пізніше написали, удар припав на територію машинобудівного заводу. Ймовірно, завдано удару по складу ЗС РФ, оскільки був потужний вибух, який спричинив грибоподібну хмару диму в небі.
У російських пропагандистських телеграм-каналах повідомляють, що внаслідок обстрілу нібито постраждали будівлі котелень №44 та №116 у центрально-міському районі Горлівки.
Офіційної інформації про вибухи в Горлівці з Генштабу чи Збройних сил наразі немає.
Нагадаємо, 5 червня ЗСУ завдали удару по ремонтній базі ЗС РФ у Горлівці. Її вдалося ідентифікувати завдяки відео пропагандистам.
Також ГУР Міноборони відрапортувало про удар дронами-камікадзе за позиціями ЗС РФ біля Запорізької АЕС.