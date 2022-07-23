Потужний вибух пролунав в окупованій Горлівці (відео)

У телеграм-каналах повідомляють про "приліт" по машинобудівному заводі, який знаходиться в центральній частині міста.

У тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині пролунав потужний вибух, після якого піднявся густий стовп диму. Про це повідомляє телеграм-канал "Типовий Донецьк".

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Перші повідомлення про вибухи в Горлівці з'явилися близько 18:00. Пізніше почали з'являтися відео та фотографії з потужним вибухом у місті. Як пізніше написали, удар припав на територію машинобудівного заводу. Ймовірно, завдано удару по складу ЗС РФ, оскільки був потужний вибух, який спричинив грибоподібну хмару диму в небі.

[ + – ] Вибухи в Горлівці

У російських пропагандистських телеграм-каналах повідомляють, що внаслідок обстрілу нібито постраждали будівлі котелень №44 та №116 у центрально-міському районі Горлівки.

[ + – ] Розташування машинобудівного заводу Горлівки

Офіційної інформації про вибухи в Горлівці з Генштабу чи Збройних сил наразі немає.

Нагадаємо, 5 червня ЗСУ завдали удару по ремонтній базі ЗС РФ у Горлівці. Її вдалося ідентифікувати завдяки відео пропагандистам.

Також ГУР Міноборони відрапортувало про удар дронами-камікадзе за позиціями ЗС РФ біля Запорізької АЕС.