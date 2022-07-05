ЗСУ завдали удару по ремонтній базі ЗС РФ, яку розпізнали за відео пропагандистів

Артилеристи накрили ремонтну базу на території одного з підприємств окупованої Горлівки.

Збройні сили завдали удару по російській ремонтній базі, яка знаходилася на базі підприємства в окупованій Горлівці. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ в телеграмі.

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У сюжеті російських пропагандистів ішлося про цехи, на яких відновлюють і ремонтують пошкоджену техніку. У кадр потрапили танки, БМП, КамАЗи й інші броньовані машини.

OSINT-аналітики швидко змогли встановити місце, де РФ спорудила базу. Цим місцем виявився горлівський машиноремонтний завод за 15 км від лінії фронту.

Тепер ЗСУ завдали удару по російському об'єкту.

"Горлівка, українські воїни знищують скупчення людей і ремонтні бази орди, мабуть ті самі, про яких писали добрі люди, і які вже стояли в черзі на знищення", — зазначається в публікації.

Нагадаємо, 4 липня роспропагандисти показали ремонтну базу ЗС РФ.

Також у Донецьку лунають вибухи. Горять склади з боєприпасами російських військ.