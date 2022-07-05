ВСУ нанесли удар по ремонтной базе ВС РФ, которую распознали по видео пропагандистов

Артиллеристы накрыли ремонтную базу на территории одного из предприятий оккупированной Горловки.

Вооруженные силы нанесли удар по российской ремонтной базе, которая находилась на базе предприятия в оккупированной Горловке. Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Телеграме.

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В сюжете российских пропагандистов речь шла о цехах, на которых восстанавливают и ремонтируют поврежденную технику. В кадр попали танки, БМП, КамАЗы и другие бронированные машины.

OSINT-аналитики быстро смогли установить место, где РФ соорудила базу. Этим местом оказался горловский машиноремонтный завод в 15 км от линии фронта.

Теперь ВСУ нанесли удар по российскому объекту.

"Горловка, украинские воины уничтожают скопления людей и ремонтные базы орды, должно быть те самые, о которых писали добрые люди, и которые уже стояли в очереди на уничтожение", — указывается в публикации.

Напомним, 4 июля роспропагандисты показали ремонтную базу ВС РФ.

Также в Донецке звучат взрывы. Горят склады с боеприпасами российских войск.