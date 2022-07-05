Оккупированный Донецк подвергся обстрелам: горит склад боеприпасов (видео)

По сообщениям очевидцев, на предприятии "КАМАЗ Центр" в результате взрыва начался пожар, объект полностью уничтожен.

Временно оккупированный Донецк подвергся обстрелам, взрывы звучат в разных районах города. Однако больше всего пострадал Донецкий автоцентр "КАМАЗ Центр". Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По сообщениям очевидцев, на предприятии начался пожар, а в одном из пабликов написали, что "КАМАЗ Центра" больше нет. Также сообщается, что в результате обстрела обесточена одна из шахт Донецка, под землей находятся 66 шахтеров.

На обстрелы Донецка отреагировал и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков. Он утверждает, что в районе завода "Топаз" якобы артиллерией украинских войск снова поражен склад боеприпасов, там детонируют боеприпасы. Позже он добавил, что разбит был не "Топаз", а "КАМАЗ Центр".

Украинские военные и власти на момент публикации новости не прокомментировали взрывы в Донецке.

Напомним, 4 июля украинская армия нанесла удар по складу боеприпасов ВС РФ в Снежном, который находится в тылу российских оккупантов в Донецкой области. На складе начался пожар и детонация боеприпасов, которые россияне использовали для обеспечения своих войск.

3 июля ВСУ уничтожили базу российских войск в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Сообщается, что было нанесено 30 ударов, а вражеский объект был уничтожен. Это одна из четырех российских баз в городе.