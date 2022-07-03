30 ударов по цели: ВСУ уничтожили базу ВС РФ в Мелитополе

Также благодаря действиям украинских партизан сошел с рельс российский бронепоезд.

В ночь на 3 июля украинские военные нанесли более 30 ударов по российской военной базе РФ, которая находится во временно оккупированном Мелитополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По словам главы украинского города, который сейчас находится в оккупации войсками РФ, ВСУ нанесли более 30 ударов по военной базе РФ, в результате чего она была уничтожена. Это по словам Федорова, одна из четырех находящихся там российских военных баз.

[ + – ] ВСУ нанесли более 30 ударов по военной базе РФ, в результате чего она была уничтожена Фото: Скриншот

Также Федоров сообщил, что украинские силы сопротивления "помогли" российскому бронепоезду с боеприпасами сойти с рельс.

Фото: Скриншот

"Сейчас оккупанты хотят осуществить провокации касательно того, что был обстрел мирных районов города и пострадала гражданская инфраструктура и что погибли мирные жители. Но это не было", — заявил мэр Мелитополя.

Фото: Скриншот

По словам Федорова, сейчас ожидается поток жителей Мелитополя, которые хотят выехать из города.

"Наша задача – помочь разместить всех, кто хочет выехать из города в Зпорожье. ВСУ делает все для того, чтобы в Мелитополь вернулась мирная жизнь и украинская власть. Все, что могут делать сейчас оккупанты – это бежать из города", — написал Федоров.

Как сообщает Telegram-канал Риа Мелитополь, так называемый "заместитель МВД Запорожской области" Алексей Селиванов, заявил о том, что обстрел Мелитополя — это попытка запугать жителей города.

В своем Telegram-канале так называемый "глава Запорожской области", назначенный российскими оккупантами, Евгений Балицкий, сообщил о том, что была попытка ВСУ нанести ракетные удары по жилым районам Мелитополя.

Фото: Скриншот

По его словам, только работа ПВО не позволила ракетам попасть по жилым районам, и они прилетели на аэродром.

Как уже писал Фокус, согласно информации мэра Мелитополя, ВС РФ хотят ввести смертную казнь в городе для мирных украинцев. По словам Федорова, в городе происходит геноцид мирного населения города.

Фокус уже писал о том, что согласно сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 3 июля, украинская авиация уничтожила 2 склада боеприпасов РФ.

Также в ночь на 3 июля, в российском городе Белгород произошли взрывы, в результате которых было разрушено 50 домов и 5 человек погибли. По словам губернатора Белгородской области, в городе сработала ПВО. Но росСМИ написали о том, что в городе обнаружили части российского ЗРК "Панцырь".

Также Фокус писал о том, сколько оружия нужно Украине для победы над РФ, согласно заявлению советника главы ОП Михаила Подоляка.