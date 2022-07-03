Украинская авиация уничтожила 2 склада боеприпасов РФ: что происходит на фронте на 130 день войны

Россияне продолжают наносить удары ракетами и артиллерией по всей линии фронта.

По состоянию на утро 3 июля, а уже начался 130 день полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, российские войска продолжают наносить удары по нашей территории из ствольной и реактивной артиллерии. Враг пытается закрепиться на некоторых участках, а также продолжает наступательные действия в Донецкой области, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Согласно сообщению Генштаба, признаков подготовки наступательных действий на Волынском и Полесском направлениях нет. Хотя продолжается ротация подразделений вооруженных сил Беларуси в Брестской области. Там же систему ПВО усиливают за счет подразделений российской армии.

На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы и продолжает обстрел как позиций ВСУ так и гражданской инфраструктуры, в частности в районе населенных пунктов Бачевск и Волковка в Сумской области.

[ + – ] На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы и продолжает обстрел как позиций ВСУ так и гражданской инфраструктуры, в частности в районе населенных пунктов Бачевск и Волковка в Сумской области Фото: Скриншот

На Харьковском направлении россияне держат оборону занятых позиций и обстреливают из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Верхний Салтов, Прудянка и другие. В районе Прудянки враг пытался прорвать нашу оборону, но был отброшен назад.

[ + – ] В районе Прудянки враг пытался прорвать нашу оборону, но был отброшен назад Фото: Скриншот

На Славянском направлении противник продолжает оборону своих позиций с безуспешными попытками штурма на отдельных участках фронта. Продолжается обстрел украинских позиций из ствольной и реактивной артиллерии. Враг пытался неоднократно наступать в районе села Мазановка, но все эти попытки были пресечены украинской армией.

[ + – ] Враг пытался неоднократно наступать в районе села Мазановка, но все эти попытки были пресечены украинской армией Фото: Скриншот

Враг пытается укрепиться в районе Лисичанска и Верхнекаменки на Донецком направлении. Также россияне провели наступление в районе Белогоровки, но их продвижение было остановлено и эти подразделения РФ отошли назад. По состоянию на утро 3 июля, противник пытается наступать в районе Спорного и боевые действия здесь продолжаются.

[ + – ] Враг пытается укрепиться в районе Лисичанска и Верхнекаменки на Донецком направлении. Также россияне провели наступление в районе Белогоровки, но их продвижение было остановлено и эти подразделения РФ отошли назад Фото: Скриншот

На Южнобужском направлении россияне пытаются остановить продвижение нашей армии. Враг осуществляет систематические обстрелы наших позиций из ствольной и реактивной артиллерии. Подобные удары наносятся и на Николаевском направлении.

[ + – ] По состоянию на утро 3 июля, противник пытается наступать в районе Спорного и боевые действия здесь продолжаются Фото: Скриншот

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, украинская авиация активно наносила удары по противнику в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Благодаря этим ударам было уничтожено около 20 единиц техники армии РФ, а также 2 склада с боеприпасами.

Напоминаем, что украинским военным удалось освободить поселок Ивановка в Херсонской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 2 июля.

Также Фокус писал о том, что ВСУ полностью уничтожили остатки техники РФ на острове Змеиный, после того, как его покинули российские войска.