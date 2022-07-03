Українська авіація знищила 2 склади боєприпасів РФ: що відбувається на фронті на 130 день війни
Росіяни продовжують завдавати ударів ракетами й артилерією по всій лінії фронту.
Станом на ранок 3 липня, а вже розпочався 130 день повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни, російські війська продовжують завдавати ударів по нашій території зі ствольної та реактивної артилерії. Ворог намагається закріпитися на деяких ділянках, а також продовжує наступальні дії на Донеччині, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з повідомленням Генштабу, ознак підготовки наступальних дій на Волинському та Поліському напрямках немає. Хоча продовжується ротація підрозділів збройних сил Білорусі в Брестській області. Там систему ППО посилюють за рахунок підрозділів російської армії.
На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та продовжує обстріл як позицій ЗСУ, так і цивільної інфраструктури, зокрема в районі населених пунктів Бачівськ і Вовківка в Сумській області.
На Харківському напрямку росіяни тримають оборону зайнятих позицій і обстрілюють із артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Верхній Салтів, Прудянка й інші. У районі Прудянки ворог намагався прорвати нашу оборону, але його відкинули назад.
На Слов'янському напрямі противник продовжує оборону своїх позицій із безуспішними спробами штурму окремих ділянках фронту. Триває обстріл українських позицій зі ствольної та реактивної артилерії. Ворог намагався неодноразово наступати в районі села Мазанівка, але всі ці спроби було припинено українською армією.
Ворог намагається зміцнитися в районі Лисичанська та Верхньокам'янки на Донецькому напрямку. Також росіяни провели наступ у районі Білогорівки, але їхнє просування було зупинено, і ці підрозділи РФ відійшли назад. Станом на ранок 3 липня противник намагається наступати в районі Спірного, і бойові дії тут тривають.
На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються зупинити просування нашої армії. Ворог здійснює систематичні обстріли наших позицій зі ствольної та реактивної артилерії. Подібні удари завдаються і на Миколаївському напрямку.
Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, українська авіація активно завдавала ударів по противнику в Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій і Луганській областях. Завдяки цим ударам було знищено близько 20 одиниць техніки армії РФ, а також 2 склади з боєприпасами.
Нагадуємо, що українським військовим вдалося звільнити селище Іванівка на Херсонщині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 2 липня.
Також Фокус писав про те, що ЗСУ повністю знищили залишки техніки РФ на острові Зміїний після того, як його залишили російські війська.