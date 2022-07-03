Українська авіація знищила 2 склади боєприпасів РФ: що відбувається на фронті на 130 день війни

Росіяни продовжують завдавати ударів ракетами й артилерією по всій лінії фронту.

Станом на ранок 3 липня, а вже розпочався 130 день повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни, російські війська продовжують завдавати ударів по нашій території зі ствольної та реактивної артилерії. Ворог намагається закріпитися на деяких ділянках, а також продовжує наступальні дії на Донеччині, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно з повідомленням Генштабу, ознак підготовки наступальних дій на Волинському та Поліському напрямках немає. Хоча продовжується ротація підрозділів збройних сил Білорусі в Брестській області. Там систему ППО посилюють за рахунок підрозділів російської армії.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та продовжує обстріл як позицій ЗСУ, так і цивільної інфраструктури, зокрема в районі населених пунктів Бачівськ і Вовківка в Сумській області.

[ + – ] На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону й обстріл як позицій ЗСУ, так і цивільної інфраструктури, зокрема в районі населених пунктів Бачівськ і Вовківка в Сумській області Фото: Скриншот

На Харківському напрямку росіяни тримають оборону зайнятих позицій і обстрілюють із артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Верхній Салтів, Прудянка й інші. У районі Прудянки ворог намагався прорвати нашу оборону, але його відкинули назад.

[ + – ] У районі Прудянки ворог намагався прорвати нашу оборону, але був відкинутий назад Фото: Скриншот

На Слов'янському напрямі противник продовжує оборону своїх позицій із безуспішними спробами штурму окремих ділянках фронту. Триває обстріл українських позицій зі ствольної та реактивної артилерії. Ворог намагався неодноразово наступати в районі села Мазанівка, але всі ці спроби було припинено українською армією.

[ + – ] Ворог намагався неодноразово наступати в районі села Мазанівка, але всі ці спроби було припинено українською армією Фото: Скриншот

Ворог намагається зміцнитися в районі Лисичанська та Верхньокам'янки на Донецькому напрямку. Також росіяни провели наступ у районі Білогорівки, але їхнє просування було зупинено, і ці підрозділи РФ відійшли назад. Станом на ранок 3 липня противник намагається наступати в районі Спірного, і бойові дії тут тривають.

[ + – ] Ворог намагається зміцнитися в районі Лисичанська та Верхньокам'янки на Донецькому напрямку. Також росіяни провели наступ у районі Білогорівки, але їхнє просування було зупинено, і ці підрозділи РФ відійшли назад Фото: Скриншот

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються зупинити просування нашої армії. Ворог здійснює систематичні обстріли наших позицій зі ствольної та реактивної артилерії. Подібні удари завдаються і на Миколаївському напрямку.

[ + – ] Станом на ранок 3 липня противник намагається наступати в районі Спірного, і бойові дії тут тривають Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, українська авіація активно завдавала ударів по противнику в Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій і Луганській областях. Завдяки цим ударам було знищено близько 20 одиниць техніки армії РФ, а також 2 склади з боєприпасами.

Нагадуємо, що українським військовим вдалося звільнити селище Іванівка на Херсонщині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 2 липня.

Також Фокус писав про те, що ЗСУ повністю знищили залишки техніки РФ на острові Зміїний після того, як його залишили російські війська.