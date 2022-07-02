ЗСУ звільнили селище на Херсонщині, — зведення Генштабу

Ситуація на всіх напрямках фронту залишається контрольованою.

На 129-ту добу повномасштабного російського вторгнення на територію України зберігається напружена ситуація на певних напрямках фронту. Генштаб ЗСУ детально розкриває поточний стан справ.

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На Волинському та Поліському напрямках білоруські військові на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття кордону в районах Брестської та Гомельської областей. Проте ознак формування наступальних угруповань ворога не помічено.

На Сіверському напрямку особливих змін не виявлено. Противник обстріляв позиції українських військових у районах кількох населених пунктів.

На Харківському напрямку ЗС РФ ведуть оборону зайнятих раніше позицій. Вони обстрілюють з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль.

На Слов’янському напрямку противник продовжує вести оборону. Російські солдати обстріляли з артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Наступальні дії в районі Богородичного ЗСУ успішно відбили.

На Донецькому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. Наразі супротивник намагається закріпитися в районі Верхньокам’янки.

На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Білогорівки.

На Бахмутському напрямку російські солдати обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Українські солдати дали рішучу відсіч та змусили росіян відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Зокрема від авіаударів супротивника постраждала Павлівка.

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують обстріли цивільної та військової інфраструктури.

Інші події

За результатами успішних дій українських солдатів ЗС РФ залишили населений пункт Іванівка на Херсонщині.

Нагадаємо, ЗСУ повністю знищили залишки російського озброєння на острові Зміїний.

Також Фокус писав про поточну ситуацію у Лисичанську.