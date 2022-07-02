Воєнний фокус Російсько-українська війна
ЗСУ звільнили селище на Херсонщині, — зведення Генштабу
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Ситуація на всіх напрямках фронту залишається контрольованою.
На 129-ту добу повномасштабного російського вторгнення на територію України зберігається напружена ситуація на певних напрямках фронту. Генштаб ЗСУ детально розкриває поточний стан справ.
- На Волинському та Поліському напрямках білоруські військові на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття кордону в районах Брестської та Гомельської областей. Проте ознак формування наступальних угруповань ворога не помічено.
- На Сіверському напрямку особливих змін не виявлено. Противник обстріляв позиції українських військових у районах кількох населених пунктів.
- На Харківському напрямку ЗС РФ ведуть оборону зайнятих раніше позицій. Вони обстрілюють з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль.
- На Слов’янському напрямку противник продовжує вести оборону. Російські солдати обстріляли з артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Наступальні дії в районі Богородичного ЗСУ успішно відбили.
- На Донецькому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. Наразі супротивник намагається закріпитися в районі Верхньокам’янки.
- На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Білогорівки.
- На Бахмутському напрямку російські солдати обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Українські солдати дали рішучу відсіч та змусили росіян відійти.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Зокрема від авіаударів супротивника постраждала Павлівка.
- На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують обстріли цивільної та військової інфраструктури.
Інші події
- За результатами успішних дій українських солдатів ЗС РФ залишили населений пункт Іванівка на Херсонщині.
Нагадаємо, ЗСУ повністю знищили залишки російського озброєння на острові Зміїний.
Також Фокус писав про поточну ситуацію у Лисичанську.