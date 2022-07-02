Военный Фокус Российско-украинская война
ВСУ освободили поселок в Херсонской области, — сводка Генштаба
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Ситуация по всем направлениям фронта остается контролируемой.
На 129-е сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины сохраняется напряженная ситуация на определенных направлениях фронта. Генштаб ВСУ подробно раскрывает текущее положение дел.
- На Волынском и Полесском направлениях белорусские военные на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию границы в районах Брестской и Гомельской областей. Однако признаков формирования наступательных группировок врага не замечено.
- На Северском направлении особых изменений не обнаружено. Противник обстрелял позиции украинских военных в районах нескольких населённых пунктов.
- На Харьковском направлении ВС РФ ведут оборону занятых ранее позиций. Они обстреливают из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Золочев, Крестище, Молодова, Коробочкино, Большая Бабка, Малиновка, Ивановка, Черкасская Лозовая, Слатино и Чеполь.
- На Славянском направлении противник продолжает вести оборону. Российские солдаты обстреляли из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенкового. Наступательные действия в районе Богородичного ВСУ успешно отбили.
- На Донецком направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаровки. В настоящее время противник пытается закрепиться в районе Верхнекаменки.
- На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Белогоровки.
- На Бахмутском направлении российские солдаты обстреливали позиции ВСУ с минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Украинские солдаты дали решительный отпор и заставили россиян отойти.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. В частности, от авиаударов противника пострадала Павловка.
- На Южнобужском направлении россияне продолжают обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.
Другие события
- По результатам успешных действий украинских солдат ВС РФ покинули населенный пункт Ивановка Херсонской области.
Напомним, ВСУ полностью уничтожили остатки российского вооружения на острове Змеиный.
Также Фокус писал о текущей ситуации в Лисичанске.