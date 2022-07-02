ВСУ освободили поселок в Херсонской области, — сводка Генштаба

Ситуация по всем направлениям фронта остается контролируемой.

На 129-е сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины сохраняется напряженная ситуация на определенных направлениях фронта. Генштаб ВСУ подробно раскрывает текущее положение дел.

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На Волынском и Полесском направлениях белорусские военные на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию границы в районах Брестской и Гомельской областей. Однако признаков формирования наступательных группировок врага не замечено.

На Северском направлении особых изменений не обнаружено. Противник обстрелял позиции украинских военных в районах нескольких населённых пунктов.

На Харьковском направлении ВС РФ ведут оборону занятых ранее позиций. Они обстреливают из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Золочев, Крестище, Молодова, Коробочкино, Большая Бабка, Малиновка, Ивановка, Черкасская Лозовая, Слатино и Чеполь.

На Славянском направлении противник продолжает вести оборону. Российские солдаты обстреляли из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенкового. Наступательные действия в районе Богородичного ВСУ успешно отбили.

На Донецком направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаровки. В настоящее время противник пытается закрепиться в районе Верхнекаменки.

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Белогоровки.

На Бахмутском направлении российские солдаты обстреливали позиции ВСУ с минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Украинские солдаты дали решительный отпор и заставили россиян отойти.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. В частности, от авиаударов противника пострадала Павловка.

На Южнобужском направлении россияне продолжают обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.

Другие события

По результатам успешных действий украинских солдат ВС РФ покинули населенный пункт Ивановка Херсонской области.

Напомним, ВСУ полностью уничтожили остатки российского вооружения на острове Змеиный.

Также Фокус писал о текущей ситуации в Лисичанске.