Лисичанск не окружен, идут ожесточенные бои, — Нацгвардия

В РФ утверждают, что подразделения заняли центр города, а украинские силы обороны находятся "в плотном кольце". Вместе с тем в НГУ подчеркивают, что населенный пункт не захвачен.

Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук заявил, что ВС РФ не окружили украинские силы обороны в Лисичанске. Об этом передает "Укринформ".

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По его словам, бои идут вокруг Лисичанска. Как отмечают в Генштабе ВСУ, последние несколько дней самая тяжелая ситуация на Лисичанском, Бахмутском направлении и в Харьковской области.

Музычук подчеркнул, что под Лисичанском идут ожесточенные бои, однако украинские силы не окружены. Силы обороны продолжают контролировать город.

[ + – ] Карта контроля Лисичанска

Кадыров отрапортовал об "окружении" Лисичанска

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал заявление своего полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, в котором заявляется о полном окружении Лисичанска "союзными войсками".

Как заявил Кадыров, в скором времени начнется полномасштабное наступление на город. Украинским войскам якобы некуда отступать, все въезды и выезды из Лисичанска заблокированные. По их заявлениям окружение настолько плотное, что его не удастся прорвать.

"Лисичанск наш! Наши подразделения находятся в центре города Гроз.. Лисичанска. Так что поздравляем", — заявил глава Чечни.

Он также добавил, что весь город прошли с боем подразделения второго корпуса "народной милиции ЛНР" под командованием его главы Апты Алаудинова.

Напомним, глава Луганской ОВА заявил, что ВС РФ атакуют Лисичанск со всех сторон. При этом ВСУ смогли отбить два масштабных наступления со стороны Верхнекаменки и "Лисичанского желатинового завода".

Ранее в Генштабе заявляли, что ВС РФ сосредоточены на блокировании Лисичанска и полном захвате Луганской области.