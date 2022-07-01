ВС РФ сосредоточены на блокировании Лисичанска и полном захвате Луганской области, — Генштаб

Украинские военные рассказали, что оккупанты пытаются взять под контроль участок трассы Лисичанск-Бахмут, однако не имеют успехов.

Российская армия на Донецком направлении сосредоточила свои усилия для блокировки Лисичанска Луганской области с юга и запада и полном захвате региона. Оккупанты ведут штурм с целью недопущения логистического обеспечения подразделений ВСУ. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

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На Харьковском направлении ВС РФ сосредоточили группировку войск Западного военного округа и ведет оборону ранее оккупированных территорий, а также регулярно обстреливают подразделения украинских сил обороны для сковывания их действий. Так, с помощью артиллерии россияне вели обстрел ряд населенных пунктов — Верхний Салтов, Дмитровка, Барвинково и другие.

На Славянском направлении российские оккупанты также сосредоточились на обороне своих позиций, они ведут перегруппировку и пытаются улучшить свое тактическое положение. В этом районе армия РФ обстреляла из артиллерии позиции украинских войск недалеко от Долины, Мазановки, Дубравного, Грушевахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

На Лисичанском направлении враг обстреливает позиции украинских войск с помощью ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Белогоровки, Лисичанска и Волчеяровки. Кроме того, ВС РФ пытаются взять под контроль участок трассы Лисичанск-Бахмут, однако успехов нет.

Одновременно с этим российская армия активизировала боевые действия на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении россияне из артиллерии обстреляли Бахматскую ТЭС, Берестово, Яковлевку, Возрождение и Майорск. Также оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение в районе Покровского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ обстреливали позиции ВСУ вдоль всей линии фронта в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое. Также вели воздушную разведку с помощью беспилотников.

На Северском направлении армия России обстреливала населенные пункты в Черниговской и Сумской областях с помощью артиллерии.

Кроме того, РФ продолжает удерживать три носителя высокоточных ракет с целью нанесения ударов по территории Украины.

Напомним, 30 июня Генштаб сообщал, что ВСУ планируют полностью восстановить контроль над островом Змеиный. Сейчас украинские военные контролируют его оружием, но позже планируют восстановить свое физическое присутствие.

Также украинские военные рассказали, что удалось освободить село Потемкино Херсонской области. Бойцы ВСУ провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько атак ВС РФ.