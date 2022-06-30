Украинские военные освободили от оккупантов село Потемкино в Херсонской области

По данным Генштаба ВСУ, военных РФ выбили из деревни еще 27 июня.

В четверг, 30 июня, стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от российских военных село Потемкино Херсонской области. Информация об этом появилась на странице ВСУ в Фейсбуке.

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"Деревня Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ", — говорится в официальном сообщении.

Известно, что военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько контратак врага, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "подстрелили" один "Тигр".

Военные также опубликовали видео. На кадрах видна военная техника, которую оставили российские оккупанты. От некоторых танков остались только единичные детали.

Украинские бойцы также пообщались с местными жителями села. Люди поблагодарили их за освобождение от оккупации.

Потемкино – село в Украине, в Высокопольской поселковой общине Бериславского района Херсонской области. По данным переписи населения 2001 года, в селе проживало 492 человека. Подавляющее большинство – этнические украинцы.

Напомним, несколько ранее ВСУ осовободили два населенных пункта при контрнаступлении под Херсоном в 25 километрах от оккупированного областного центра.

Также украинские военные отразили вертолетную атаку россиян возле Херсона. Оккупанты, совершая групповой налет Ми-8, пытались выбить украинских военнослужащих с недавно занятых позиций. Но атака вертолетов Ми-8 на север Херсонщины была отражена переносным зенитно-ракетным комплексом. Враг, уклоняясь, ретировался.