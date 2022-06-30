Українські військові звільнили від окупантів село Потьомкине на Херсонщині

За даними Генштабу ЗСУ, військових РФ вибили із села ще 27 червня.

У четвер, 30 червня, стало відомо, що Збройні Сили України звільнили від російських військових село Потьомкине на Херсонщині. Інформація про це з'явилася на сторінці ЗСУ у Фейсбуці.

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"Село Потьомкине Херсонської області під контролем ЗСУ", — йдеться в офіційному повідомленні.

Відомо, що військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади провели успішний наступ, під час якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "підстрелили" один "Тигр".

Військові також опублікували відео. На кадрах видно військову техніку, яку залишили російські окупанти. Від деяких танків залишилися лише поодинокі деталі.

Українські бійці також поспілкувалися із місцевими жителями села. Люди подякували їм за звільнення від окупації.

Потьомкине — село в Україні, у Високопільській селищній громаді Бериславського району Херсонської області. За даними перепису населення 2001 року, в селі проживало 492 особи. Переважна більшість — етнічні українці.

Нагадаємо, трохи раніше ЗСУ звільнили два населені пункти при контрнаступі під Херсоном за 25 кілометрів від окупованого обласного центру.

Також українські військові відбили вертолітну атаку росіян біля Херсона. Окупанти, здійснюючи груповий наліт Мі-8, намагалися вибити українських військовослужбовців із нещодавно зайнятих позицій. Але атаку гелікоптерів Мі-8 на північ Херсонщини відбито переносним зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався.