ЗС РФ зосереджені на блокуванні Лисичанська та повному захопленні Луганської області, — Генштаб

Українські військові розповіли, що окупанти намагаються взяти під контроль ділянку траси Лисичанськ-Бахмут, проте не мають успіхів.

Російська армія на Донецькому напрямку зосередила свої зусилля для блокування Лисичанська Луганської області з півдня та заходу та повного захоплення регіону. Окупанти ведуть штурм з метою недопущення логістичного забезпечення підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

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На Харківському напрямку ЗС РФ зосередили угруповання військ Західного військового округу та ведуть оборону раніше окупованих територій, а також регулярно обстрілюють підрозділи українських сил оборони для сковування їхніх дій. Так, за допомогою артилерії росіяни обстрілювали низку населених пунктів — Верхній Салтів, Дмитрівку, Барвінкове та інші.

На Слов'янському напрямі російські окупанти також зосередилися на обороні своїх позицій, вони ведуть перегрупування та намагаються покращити своє тактичне положення. У цьому районі армія РФ обстріляла з артилерії позиції українських військ неподалік Долини, Мазанівки, Дубровного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.

На Лисичанському напрямку ворог обстрілює позиції українських військ за допомогою ствольної та реактивної артилерії в районах Сіверська, Білогорівки, Лисичанська та Вовчоярівки. Крім того, ЗС РФ намагаються взяти під контроль ділянку траси Лисичанськ-Бахмут, проте успіхів немає.

Водночас російська армія активізувала бойові дії на Краматорському напрямі.

На Бахмутському напрямку росіяни з артилерії обстріляли Бахмутську ТЕС, Берестове, Яковлівку, Відродження та Майорськ. Також окупанти намагаються покращити своє тактичне положення в районі Покровського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ЗС РФ обстрілювали позиції ЗСУ вздовж усієї лінії фронту в районах населених пунктів Потьомкине, Березнегувате, Партизанське, Киселівка, Шевченкове, Таврійське. Також вели повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

На Сіверському напрямі армія Росії обстрілювала населені пункти у Чернігівській та Сумській областях за допомогою артилерії.

Крім того, РФ продовжує утримувати три носії високоточних ракет з метою завдання ударів по території України.

Нагадаємо, 30 червня Генштаб повідомляв, що ЗСУ планують повністю відновити контроль над островом Зміїний. Наразі українські військові контролюють його зброєю, але пізніше планують відновити свою фізичну присутність.

Також українські військові розповіли, що вдалося звільнити село Потьомкіне на Херсонщині. Бійці ЗСУ провели успішний наступ, під час якого відбили кілька атак ЗС РФ.