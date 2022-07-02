Лисичанськ не оточений, тривають запеклі бої, — Нацгвардія

В РФ стверджують, що підрозділи зайняли центр міста, а українські сили оборони перебувають "у щільному кільці". Водночас в НГУ наголошують, що населений пункт не захоплений.

Представник Нацгвардії України Руслан Музичук заявив, що ЗС РФ не оточила українські сили оборони в Лисичанську. Про це повідомляє "Укрінформ".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, бої точаться навколо Лисичанська. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, останні кілька днів найважча ситуація на Лисичанському, Бахмутському напрямку та в Харківській області.

Музичук наголосив, що під Лисичанськом тривають запеклі бої, проте українські сили не оточені. Сили оборони продовжують контролювати місто.

[ + – ] Карта контролю Лисичанська

Кадиров відрапортував про "оточення" Лисичанська

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував заяву свого полку імені Ахмата-Хаджі Кадирова, в якій заявляється про повне оточення Лисичанська "союзними військами".

Як заявив Кадиров, незабаром розпочнеться повномасштабний наступ на місто. Українським військам нібито нікуди відступати, всі в'їзди та виїзди з Лисичанська заблоковані. За їхніми заявами, оточення настільки щільне, що його не вдасться прорвати.

"Лисичанськ наш! Наші підрозділи знаходяться в центрі міста Гроз.. Лисичанська. Тож вітаємо", — заявив голова Чечні.

Він також додав, що все місто пройшли з боєм підрозділи другого корпусу "народної міліції ЛНР" під командуванням його голови Апти Алаудінова.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА заявив, що ЗС РФ атакують Лисичанськ з усіх боків. Водночас ЗСУ змогли відбити два масштабні наступи з боку Верхньокам'янки та "Лисичанського желатинового заводу".

Раніше в Генштабі заявляли, що ЗС РФ зосереджені на блокуванні Лисичанська та повному захопленні Луганської області.