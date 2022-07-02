Лисичанськ не оточений, тривають запеклі бої, — Нацгвардія
В РФ стверджують, що підрозділи зайняли центр міста, а українські сили оборони перебувають "у щільному кільці". Водночас в НГУ наголошують, що населений пункт не захоплений.
Представник Нацгвардії України Руслан Музичук заявив, що ЗС РФ не оточила українські сили оборони в Лисичанську. Про це повідомляє "Укрінформ".
За його словами, бої точаться навколо Лисичанська. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, останні кілька днів найважча ситуація на Лисичанському, Бахмутському напрямку та в Харківській області.
Музичук наголосив, що під Лисичанськом тривають запеклі бої, проте українські сили не оточені. Сили оборони продовжують контролювати місто.
Кадиров відрапортував про "оточення" Лисичанська
Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував заяву свого полку імені Ахмата-Хаджі Кадирова, в якій заявляється про повне оточення Лисичанська "союзними військами".
Як заявив Кадиров, незабаром розпочнеться повномасштабний наступ на місто. Українським військам нібито нікуди відступати, всі в'їзди та виїзди з Лисичанська заблоковані. За їхніми заявами, оточення настільки щільне, що його не вдасться прорвати.
"Лисичанськ наш! Наші підрозділи знаходяться в центрі міста Гроз.. Лисичанська. Тож вітаємо", — заявив голова Чечні.
Він також додав, що все місто пройшли з боєм підрозділи другого корпусу "народної міліції ЛНР" під командуванням його голови Апти Алаудінова.
Нагадаємо, голова Луганської ОВА заявив, що ЗС РФ атакують Лисичанськ з усіх боків. Водночас ЗСУ змогли відбити два масштабні наступи з боку Верхньокам'янки та "Лисичанського желатинового заводу".
Раніше в Генштабі заявляли, що ЗС РФ зосереджені на блокуванні Лисичанська та повному захопленні Луганської області.