ЗС РФ атакують Лисичанськ з усіх боків, залучили багато техніки та солдатів, – Гайдай

Незважаючи на всі зусилля росіян, ЗСУ вдалося відбити два масштабні наступи з боку Верхньокам'янки та "Лисичанського желатинового заводу".

Російські війська намагаються захопити Луганську область з різних напрямків, використовуючи велику кількість живої сили та бойової техніки. Голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай прозвітував про ситуацію станом на 2 липня у своєму Телеграм-каналі.

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У п'ятницю, 1 липня, ЗСУ відбили два масовані наступи противника у напрямку Верхньокам'янки, де розташований нафтопереробний завод, і "Лисичанського желатинового заводу", де ворог спробував провести розвідку. В обох випадках російські війська змусили відступити.

[ + – ] Місця нещодавніх наступів ЗС РФ, відбитих ЗСУ під Лисичанськом Фото: Скриншот

"Росіяни атакують з різних боків — військових і техніки вони залучили дуже багато. Наші військові стримують наступ ворога", — стверджує Сергій Гайдай.

За останню добу ЗС РФ обстріляли з усіх наявних видів озброєння Лисичанськ, Привілля, Волчеярівку, Золотарівку, Лоскутівку, Верхньокам'янку, Білогорівку. Через щільний вогонь у селах вигорають приватні будинки, пожежі спалахують одночасно в кількох місцях, а українські захисники встигають лише евакуювати постраждалих. Пораненого чоловіка з Лисичанська напередодні доправили до лікарні у Чернівцях, де йому надають медичну допомогу.

[ + – ] Карта Луганської області з обстріляними населеними пунктами Фото: Скриншот

"Тільки встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Наприклад, у багатоквартирному будинку, де полум'я поширилося кількома квартирами. Або в торговому центрі — якби вчасно не загасили пожежу на площі 1 800 кв. метрів, важко уявити наслідки", — поділився інформацією голова ОВА.

Раніше підрозділи ЗСУ вийшли із Сєвєродонецька без втрат, але водночас завдали противнику серйозних збитків. Під час передислокації українські військові знищили чимало російських солдат і бойової техніки.

Як розповів Сергій Гайдай, окупований Росією Сєвєродонецьк зруйновано на 90%. Унаслідок обстрілів практично всі житлові будинки настільки сильно пошкоджені, що після звільнення їх доведеться зносити та відбудовувати заново.

Тим часом, ЗС РФ обстрілюють і намагаються оточити місто Лисичанськ, розташоване по сусідству із Сєвєродонецьком. Вони завдають ударів з артилерії та авіації, зосереджуючись на житлових будинках, мостах і дорогах, а також довколишніх селах.