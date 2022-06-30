Підрозділи ЗСУ вийшли із Сєвєродонецька без жодних втрат, — Луганська ОВА (відео)

Під час передислокації військ, як стверджує керівник адміністрації Сергій Гайдай, українські солдати завдали серйозної шкоди ЗС РФ.

Підрозділи Збройних сил України успішно виконали спецоперацію з виходу із Сєвєродонецька, під час якої не загинув жоден військовослужбовець. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, при виході із Сєвєродонецька українські військовослужбовці завдали серйозної шкоди ЗС РФ, які втратили як особовий склад, так і бойову техніку.

Підрозділи ЗСУ зі свого боку під час виконання операції з передислокації військ не втратили жодного свого бійця. Водночас, як зазначає Гайдай, російські окупанти продовжують хаотично обстрілювати сусідній Лисичанськ, до якого важко доїхати та виїхати з нього.

"Дороги після обстрілів усипані уламками, на яких автомобілі ріжуть колеса. Траплялося так, що керівник міської військової адміністрації, діставшись до якогось об'єкта, повертаючись тією ж вулицею, змушений був міняти гуму, тому що вулиця була вже всипана мінними уламками", — продовжив голова Луганської ОВА в ефірі телемарафону.

Незважаючи на небезпеку, як повідомляє Гайдай, у прифронтовому Лисичанську продовжують доставляти продукти харчування та питну воду. Підвезенням гуманітарної допомоги, зокрема медикаментів для місцевих лікарень, займаються виключно співробітники ДСНС.

Підсумовуючи, Сергій Гайдай заявив, що внаслідок хаотичних обстрілів практично всю цивільну інфраструктуру Лисичанська знищено, а підрозділи ЗС РФ не залишають спроб прорватися в прифронтове населене місто.

[ + – ] ЗСУ не втратили жодного військовослужбовця під час відходу із Сєвєродонецька

Нагадаємо, Міністерство оборони США захоплювалося обороною прифронтового Сєвєродонецька. За даними Пентагону, українські військовослужбовці змогли виїхати з населеного пункту, щоб зайняти вигідніші позиції, а ЗС РФ зазнають великих втрат, намагаючись просунутися на невеликих ділянках фронту.

Також повідомлялося, з якими проблемами підрозділи ЗСУ зіткнулися під час відведення військ із Сєвєродонецька.