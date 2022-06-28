"Те, що ми вивчатимемо в майбутньому": Пентагон захоплений обороною ЗСУ Сєвєродонецька

За словами чиновника Міноборони США Девіда Вергуна, українські бійці покинули місто, щоб зайняти підготовленіші позиції для ефективної оборони, а ЗС РФ захоплюють невеликі ділянки території та разом з тим втрачають багато своїх військових.

У Пентагоні оцінили ситуацію на фронті Збройних Сил України та ЗС РФ і дійшли висновку, що українська армія воює ефективніше з меншою чисельністю солдатів та озброєння, а тим часом Росія перекидає свої резерви. Наразі ЗСУ чинять завзятий опір росіянам у Лисичанську Луганської області та його околицях, а до цього успішно обороняли Сєвєродонецьк. Про це розповів чиновник Міноборони США Девід Вергун.

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"З військової точки зору, я сказав би, що невелика кількість українців, які утримували росіян у Сєвєродонецьку так довго, як вони це робили, — це дійсно те, що ми всі вивчатимемо в майбутньому", — сказав він.

Він додав, що українські бійці залишили місто за власним бажанням, щоб зайняти підготовленіші позиції для ефективної оборони. Крім того, росіяни захоплюють невеликі території, а внаслідок цього втрачають багато своїх військових. За словами представника Пентагону хоч росіяни й досягли деяких успіхів на Донбасі, не схоже, щоб вони оточили Лисичанськ.

"Кілька сотень українців продовжують стримувати російську армію в цій частині світу у досить серйозному бою. Це свідчить про стійкість українських солдатів та їхнього керівництва", — заявив Вергун.

Також у Міноборони США розповіли, що за останній місяць Росія почала залучати свої резерви, а просування українських військ з меншими силами говорить про їхню майстерність та рішучість. Крім того, в лавах російської армії досі зберігаються проблеми з моральним духом серед солдатів.

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що українські військові вийшли із Сєвєродонецька. У Нацгвардії заявили, що таке рішення ухвалено, щоб зберегти життя військовим та ефективніше оборонятися на інших позиціях.

27 червня британська розвідка також зазначала, що Росія почала стягувати свої резерви на фронт. За інформацією Міноборони Британії, найближчим часом ЗС РФ покладатимуться на резервні сили.

28 червня британські розвідники повідомили, що ЗСУ продовжують закріплюватися на височинах Лисичанська після вимушеного відступу з Сєвєродонецька і успішно завдають ударів глибоко в тил противника. Внаслідок чого командні центри ЗС РФ зазнають суттєвих втрат.