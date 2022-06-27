РФ стягує свої резерви і намагається відновити наступ під Ізюмом, — розвідка Британії

За інформацією Міноборони Британії, найближчими тижнями Росія покладатиметься на ешелони резервних сил. Ймовірно, деякі з них уже задіяні на війні проти України.

Попри те, що основним напрямком для наступу російських військ є Сєвєродонецьк-Лисичанськ Луганської області, тиждень інтенсивного обстрілу показав, що РФ намагається відновити швидкість наступу на Ізюмському напрямку. Проте українські військові продовжують стримувати росіян, використовуючи лісову місцевість для підтримки оборони. Про це повідомляє розвідка Великобританії у Twitter.

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Росія стягує резерви

За інформацією Міноборони Британії, найближчими тижнями Росія покладатиметься на ешелони резервних сил. Вони складаються з окремих кількох компонентів. Ймовірно, деякі з них РФ уже використовує на війні проти України.

Резерв бойової армії Росії — це недавнє нововведення, що складається з резервістів-добровольців, які розгортаються як цілі підрозділи і, як правило, призначені для виконання завдань із забезпечення безпеки в тилу.

"Людський мобілізаційний ресурс — це значний резерв усіх ветеранів, які служили в регулярних збройних силах за останні п'ять років. Російська влада, ймовірно, використовує добровольців із цієї категорії для укомплектування третіх батальйонів у складі регулярних бригад", — повідомляють розвідники.

Однак наголошується, що російська влада не хоче віддавати наказ про загальну мобілізацію в країні, попри брак резервістів для залучення на війні в Україні.

Нагадаємо, 26 червня Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж це було в лютому та навесні. За його словами, у Кремлі з цього приводу вже все вирішили. Однак президент вважає, що білоруський народ підтримає Україну і не братиме участі у війні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що з окупованого Маріуполя вже четвертий день поспіль вивозять військову техніку на фронт. Тепер у місті залишиться лише обмежений військовий корпус для охорони потенційних військових об'єктів.