РФ стягивает свои резервы и пытается возобновить наступление под Изюмом, — разведка Британии

По информации Минобороны Британии, в ближайшие недели Россия будет полагаться на эшелоны резервных силы. Вероятно, некоторые из них уже задействованы на войне против Украины.

Не смотря на то, что основным направлением для наступления российских войск является Северодонецк-Лисичанск Луганской области, неделя интенсивных обстрелов показала, что РФ пытается возобновить скорость наступления на Изюмском направлении. Однако украинские военные продолжают сдерживать россиян, хорошо используя лесную местность для поддержки обороны. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

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Россия стягивает резервы

По информации Минобороны Британии, в ближайшие недели Россия будет полагаться на эшелоны резервных сил. Они состоят из отдельных нескольких компонентов. Вероятно, некоторые из них РФ уже использует на войне против Украины.

Резерв боевой армии России — это недавнее нововведение, которое состоит из резервистов-добровольцев, которые разворачиваются, как целые подразделения и, как правило, предназначены для выполнения заданий по обеспечению безопасности в тылу.

"Человеческий мобилизационный ресурс — это значительный резерв всех ветеранов, служивших в регулярных вооруженных силах за последние пять лет. Российские власти, вероятно, используют добровольцев из этой категории для укомплектования третьих батальонов в составе регулярных бригад", — сообщают разведчики.

Однако отмечается, что российские власти не хотят отдавать приказ об общей мобилизации в стране, несмотря на нехватку резервистов для задействования на войне в Украине.

Напомним, 26 июня Владимир Зеленский заявил, что Беларусь втягивают в войну активнее, чем это было в феврале и весной. По его словам, в Кремле на этот счет уже все решили. Однако президент считает, что белорусский народ поддержит Украину и не будет участвовать в войне.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что из оккупированного Мариуполя уже четвертый день подряд вывозят военную технику на фронт. Теперь в городе останется только ограниченный военный корпус для охраны потенциальных военных объектов.