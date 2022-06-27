Беларусь втягивают в войну активнее, чем это было в феврале и весной, — Зеленский (видео)

По словам президента Украины, в Кремле уже все решили. Тем не менее, Зеленский выразил уверенность, что белорусский народ поддерживает Украину и не будет участвовать в войне против нее.

Президент Владимир Зеленский обратился к белорусам и рассказал, что Беларусь втягивают в войну против Украины даже активнее, чем это было в феврале и весной. По его словам, в Кремле уже все решили за белорусских граждан. Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

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"В Кремле за вас уже все решили, ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо, вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", — сказал президент Украины.

Зеленский также выразил уверенность, что белорусский народ поддерживает Украину, а не войну против нее. По его словам, именно поэтому РФ хочет втянуть белорусов в военные действия.

"И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну. Хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень многое. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле", — добавил Зеленский.

Напомним, 24 июня в украинской разведке рассказали, что Россия готовит подрывы жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. По информации ГУР, Кремль будет использовать "чеченский" сценарий и осуществлять теракты для дискредитации Украины.

23 июня СМИ сообщали, что из приграничного с Украиной Мозыря белорусские бизнес-элиты начали эвакуировать свои семьи и вывозить оттуда ценное имущество. Кроме того, из местного НПЗ начали вывозить топливо, опасаясь, что в случае нападения Беларуси ВСУ ударят по нему.

22 июня глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что на данный момент угрозы вторжения со стороны Беларуси нет. По его словам, на данном этапе все активности ее армии не направлены на ведение войны против Украины.