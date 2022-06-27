Білорусь втягують у війну активніше, ніж це було в лютому та навесні, — Зеленський (відео)

За словами президента України, у Кремлі вже все вирішили. Проте Зеленський висловив упевненість, що білоруський народ підтримує Україну і не братиме участі у війні проти неї.

Президент Володимир Зеленський звернувся до білорусів і розповів, що Білорусь втягують у війну проти України навіть активніше, ніж це було в лютому та навесні. За його словами, у Кремлі вже все вирішили за білоруських громадян. Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

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"У Кремлі за вас уже все вирішили, ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо, ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі", — сказав президент України.

Зеленський також висловив упевненість, що білоруський народ підтримує Україну, а не війну проти неї. За його словами, саме тому РФ хоче втягнути білорусів у воєнні дії.

"І саме тому вас, усіх білорусів, російське керівництво і хоче втягнути у війну. Хоче посіяти ненависть між нами. Від простих людей Білорусі зараз дуже багато залежить. Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать тільки вам, а не комусь у Кремлі", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 24 червня в українській розвідці розповіли, що Росія готує підриви житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. За інформацією ГУР, Кремль використовуватиме "чеченський" сценарій та здійснюватиме теракти для дискредитації України.

23 червня ЗМІ повідомляли, що із прикордонного з Україною Мозиря білоруські бізнес-еліти почали евакуювати свої родини та вивозити звідти цінне майно. Крім того, з місцевого НПЗ почали вивозити паливо, побоюючись, що у разі нападу Білорусі ЗСУ вдарять по ньому.

22 червня глава ГУР Кирило Буданов розповів, що наразі загрози вторгнення з боку Білорусі немає. За його словами, на цьому етапі всі активності її армії не спрямовані на ведення війни проти України.