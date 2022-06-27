Білорусь втягують у війну активніше, ніж це було в лютому та навесні, — Зеленський (відео)
За словами президента України, у Кремлі вже все вирішили. Проте Зеленський висловив упевненість, що білоруський народ підтримує Україну і не братиме участі у війні проти неї.
Президент Володимир Зеленський звернувся до білорусів і розповів, що Білорусь втягують у війну проти України навіть активніше, ніж це було в лютому та навесні. За його словами, у Кремлі вже все вирішили за білоруських громадян. Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.
"У Кремлі за вас уже все вирішили, ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо, ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі", — сказав президент України.
Зеленський також висловив упевненість, що білоруський народ підтримує Україну, а не війну проти неї. За його словами, саме тому РФ хоче втягнути білорусів у воєнні дії.
"І саме тому вас, усіх білорусів, російське керівництво і хоче втягнути у війну. Хоче посіяти ненависть між нами. Від простих людей Білорусі зараз дуже багато залежить. Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать тільки вам, а не комусь у Кремлі", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 24 червня в українській розвідці розповіли, що Росія готує підриви житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. За інформацією ГУР, Кремль використовуватиме "чеченський" сценарій та здійснюватиме теракти для дискредитації України.
23 червня ЗМІ повідомляли, що із прикордонного з Україною Мозиря білоруські бізнес-еліти почали евакуювати свої родини та вивозити звідти цінне майно. Крім того, з місцевого НПЗ почали вивозити паливо, побоюючись, що у разі нападу Білорусі ЗСУ вдарять по ньому.
22 червня глава ГУР Кирило Буданов розповів, що наразі загрози вторгнення з боку Білорусі немає. За його словами, на цьому етапі всі активності її армії не спрямовані на ведення війни проти України.