Из Мариуполя четвертый день подряд вывозят военную технику на фронт, — Андрющенко

По словам советника мэра, в городе останется только ограниченный военный корпус, который предназначен для охраны потенциальных военных объектов, однако российские военные не в восторге от отъезда на фронт.

Из оккупированного Россией Мариуполя четвертый день подряд движутся большие колонны российской военной техники на фронт в "западном направлении". Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

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Пр его словам, в Мариуполе останется только ограниченный военный корпус, который предназначен для охраны потенциальных военных объектов — порт, заводы и железная дорога. Андрющенко добавил, что настроение у российских военных, которые находятся в городе, нельзя назвать "победоносным".

"Оставить уже насиженное место у моря ради фронта не лучшая перспектива. Надеюсь, большинство из них будут превращены в удобрение в украинской земле", — рассказал он.

Напомним, 23 июня Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты в Мариуполе начали создавать "Юнармию". По его словам, желающих вступить в милитаристскую организацию, направленную на духовно-патриотическое воспитание молодежи, оказалось немного. По состоянию на 22 июня в "Юнармии" учатся девять юношей.

Ранее, 15 июня советник мэра Мариуполя рассказал, что город не принял оккупацию России и там начинается активное сопротивление: уже сгорело два грузовика МЧС РФ, а также был убит один сотрудник органа от удара неизвестного.