Оккупанты начали создавать "Юнармию" в Мариуполе, — Андрющенко (фото)

Первые юноши вступили в ряды милитаристской организации, которая направлена на духовно-патриотическое воспитание молодежи.

В захваченном РФ Мариуполе начали создавать ячейку военизированной организации "Юнармия". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме.

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22 июня в "Юнармию" приняли первых девять подростков.

"Пока одни юноши оказывают сопротивление, другие вместе с родителями и "просветителями" стремятся выслужиться", — пишет Андрющенко.

Также он добавил, что желающих вступить в "Юнармию" оказалось немного так как в Мариуполе не уменьшается уровень пассивного сопротивления оккупантам.

Что такое "Юнармия"?

"Юнармия" — это российская детско-юношеская милитаристская организация при Министерстве обороны России. Была создана в 2016 году. Для участия в организации принимают детей от 8 до 18 лет. Акцент в организации делается на военно-патриотическом воспитании с духовными ценностями.

Напомним, 20 марта разведка опубликовала документ, согласно которому "юнармейцев" могут отправить на войну в Украину.

Также сообщалось, что оккупанты в Мариуполе передумали сносить комбинат "Азовсталь". В РФ склоняются к тому, чтобы завод продолжил работу так как он обеспечивал работой 12 тысяч людей.