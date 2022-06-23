Окупанти почали створювати "Юнармію" в Маріуполі, — Андрющенко (фото)

Перші юнаки вступили до лав мілітаристської організації, яка спрямована на духовно-патріотичне виховання молоді.

У захопленому РФ Маріуполі почали створювати осередок воєнізованої організації "Юнармія". Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

22 червня до "Юнармії" прийняли перших дев'ять підлітків.

"Поки одні юнаки чинять опір, інші разом з батьками та "просвітниками" прагнуть вислужитися", — пише Андрющенко.

Також він додав, що охочих вступити до "Юнармії" виявилося небагато, оскільки в Маріуполі не зменшується рівень пасивного опору окупантам.

Що таке "Юнармія"?

"Юнармія" — це російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони Росії. Створена у 2016 році. Для участі в організації приймають дітей віком від 8 до 18 років. Акцент у створенні робиться на військово-патріотичному вихованні з духовними цінностями.

Нагадаємо, 20 березня розвідка опублікувала документ, згідно з яким "юнармійців" можуть відправити на війну в Україну.

Також повідомлялося, що окупанти у Маріуполі передумали зносити комбінат "Азовсталь". У РФ схиляються до того, щоб завод продовжив роботу, оскільки він забезпечував роботою 12 тисяч людей.