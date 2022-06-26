Із Маріуполя четвертий день поспіль вивозять військову техніку на фронт, — Андрющенко

За словами радника мера,в місті залишиться лише обмежений військовий корпус, призначений для охорони потенційних військових об'єктів, проте російські військові не в захваті від від'їзду на фронт.

З окупованого Росією Маріуполя четвертий день поспіль рухаються великі колони російської військової техніки на фронт у "західному напрямку". Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

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За його словами, в Маріуполі залишиться лише обмежений військовий корпус, який призначений для охорони потенційних військових об'єктів — порт, заводи та залізниця. Андрющенко додав, що настрій у російських військових, які перебувають у місті, не можна назвати "переможним".

"Залишити вже насиджене місце біля моря заради фронту не найкраща перспектива. Сподіваюся, більшість із них буде перетворено на добриво в українській землі", — розповів він.

Нагадаємо, 23 червня Петро Андрющенко повідомляв, що російські окупанти в Маріуполі почали створювати "Юнармію". За його словами, охочих вступити до мілітаристської організації, спрямованої на духовно-патріотичне виховання молоді, виявилося небагато. Станом на 22 червня в "Юнармії" навчаються дев'ять юнаків.

Раніше, 15 червня радник мера Маріуполя розповів, що місто не прийняло окупацію Росії і там починається активний опір: вже згоріло дві вантажівки МНС РФ, а також вбито одного співробітника органу від удару невідомого.